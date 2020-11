25 nov 2020

En medio del huracán familiar que azota Cantora, y desde el otro lado del océano, ha vuelto a hacer acto de presencia Roxana Luque, la madre biológica de Chabelita Pantoja. No había hablado hasta el momento, pero tras escuchar lo que dijo de ella su hija en 'La casa fuerte', ha dado unas declaraciones a la revista 'Lecturas' en las que se muestra decepcionada por el concepto que tiene la joven sobre ella y aclarando que le importa lo emocional y no lo material.

"Mi madre estaba en la cárcel, y una mañana me llama mi repre y me dice: 'Oye que mañana sale'. Así, aparecer de la nada, a mí me demuestra que tiene interés, en plan dinero, porque si realmente le importo yo, me hubiera venido a hablar", eran las palabras de Chabelita a un grupo de compañeros dentro del 'reality'. Las mismas que han hallado la respuesta de la propia Roxana, para desmentir ese presunto interés económico.

"No quiero dinero. ¿Cómo le hago saber que no salí por ningún interés? Estoy tranquila porque no es así", explica con la voz quebrada una mujer que ha perdido la fe en, algún día, poder ponerse cara a cara con su hija biológica y mantener una charla que aclare muchos puntos, que dé lus a sombras: "Te soy sincera, después de que ella sepa de mí, he perdido la esperanza de conocerla".

Chabelita ha sido muy dura dentro del concurso sobre por qué no ha querido cotactar con ella. Y el origen está en aquella entrevista que ofreció en televisión: "No quise saber nada de ella porque, si realmente me quieres encontrar, tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme. Mi madre lo que me dijo fue que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho, 'quiero hablar con mi hija', ella no le hubiera dicho a esa mujer que no. Le hubiera dicho: 'Gracias por la hija que tengo'. El problema fue cómo lo hizo".

El tiempo del acercamiento, pasó. Como dice Chabelita, porque en su día no hizo las cosas como debía. Pero, también, porque, ahora mismo, la relación con Isabel Pantoja, su madre adoptiva, pasa por un momento dulce. No se da un escenario en el que, quizás, esta se lo hubiese pensado.