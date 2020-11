13 nov 2020

Hace una semana le dio un ataque de ansiedad. A Chabelita Pantoja no le había dado tiempo a leer la entrevista de su hermano, Kiko Rivera, con la que abría la guerra con su madre, Isabel Pantoja, antes de entrar en 'La casa fuerte'. Así que, Jorge Javier Vázquez le dio los detalles para que estuviese al tanto, y ella acabó perdiendo los nervios (algo que Anabel Pantoja echó en cara a la cadena desde el plató de 'Sálvame', con el consiguiente tirón de orejas del presentador).

Pero la joven no está dispuesta a que nada ni nadie le estropee el concurso, que ya bastante fue aquella llamada de su madre al propio 'Sálvame' cuando acababa de empezar 'GH VIP' y que le costó ser la primera expulsada de aquella edición, cuando apenas le había dado tiempo a deshacer las maletas. Ayer lo dejó más que claro: por encima de su apellido está ella misma.

Chabelita durante esa conexión desde 'La casa fuerte'. pinit

"A mí se me ha criticado mucho por hablar. Me han acribillado cuando he tenido problemas con mi madre, y no me voy a posicionar ni con él pero tampoco con mi madre", era su primera respuesta cuando se trataba de nuevo el tema. Tenía las cosas muy claras y el guion de esa noche bien pensando, porque era obvio que iban a continuar con la ofensiva por esos derroteros. Y muy calmada, afrontaba la situación.

Cantora es un problema de ellos"

Quizás lo más duro, la reflexión que hace ver que se desmarca de una polémica que, esta vez, no es suya: "Lo de la viuda de España me ha impactado, es algo nuevo que antes no había escuchado de él... Es una pena, no puedo decir nada. Solo quiero hacer el concurso por mí, llevo el Pantoja porque es mi apellido, pero prefiero que aquí y la gente me conozcan como Isa".

Sobre el tema de Cantora, pasaba casi de puntillas, también explicando que ella no pinta nada en esa guerra: "Yo ahí no tengo nada que ver. Es más, con mis apuntes he hecho un croquis y me he dado cuenta de que todo está perfecto pero yo no aparezco por ningún lado. A Cantora le tengo cariño porque es la finca donde hemos vivido muchos años y es el legado de Paco y lo respeto, pero es un problema de ellos".