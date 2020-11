28 nov 2020

La guerra entre Isabel Pantoja y la mayor parte de su familia parece no tener fin. Desde hace varías semanas, la tonadillera ha vuelto a estar en el punto de mira por su polémica actuación tras la muerte del que fuera su marido, Paquirri. Ahora que Kiko Rivera, el que habría sido su fiel defensor, se ha revelado contra su propia madre tras conocer las mentiras de esta, han sido muchos los que han visto de esta oportunidad el momento idóneo para sacar a la luz algunos de los secretos más ocultos. Tal y como ha hecho Sylvia Pantoja, prima de la tonadillera.

Ayer, Sylvia Pantoja se sentó en el plató de 'Sábado Deluxe' donde no dudo en desvelar algunos de los secretos mejor guardados de su prima. "La verdad que llevo callando 36 años", comenzaba diciendo la cantante. Una de las revelaciones que más sorprendió a los colaboradores, fue la supuesta envidia que Isabel tendría hacía la joven.

"Ella me regaló un vestido blanco y yo estaba ensayando para actuar en el convite. Entró Paco, y al verme ensayar me dijo que lo hacía muy bien y que estaba muy guapa. En ese mismo momento Isabel fue a ponerse una bata de cola con tanta ansiedad que hasta se rompió una uña, me tenía celos, era ridículo que una artista de su calibre compitiera conmigo", comenzaba diciendo la cantante bajo la atenta mirada de los colaboradores que no daban crédito ante sus palabras.

Pero si algo sorprendió a todos, fue la inesperada anécdota que Sylvia desveló de la boda entre Paquirri e Isabel Pantoja, algo que ella ha definido como "un mal presagio". "En mitad del ensayo La lámpara que había en la iglesia cayó", comenzaba diciendo la cantante, a lo que añadía: "Para mí fue un presagio de mala suerte".