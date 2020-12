4 dic 2020

Lo reconocemos: estamos tan perdidas como cualquiera que pueda leer esto. Sí, hace una semana escasa Aurah Ruiz entraba en 'La casa fuerte' después de mostrarse destrozada en las redes sociales por la enésima infidelidad de Jesé Rodríguez, con quien había decidido darse una nueva oportunidad (para sorpresa de todos) después de haberse de dicho numerosas lindeces en público.

Aurah dicho que la ruptura era irreversible. Desde el plató del 'reality' se especificaba que el futbolista le había dejado claro, antes de esa presunta deslealtad, que si elegía seguir por el camino de la televisión, se podía olvidar de él. Ella decidió aceptar la oferta de Mediaset, y el resto de la historia ya la hemos contado.

Así que, la llamada del exdelantero del Real Madrid en directo, nos pillaba a todos a pie cambiado. Máxime cuando era para realizar una declaración de amor en toda regla, y ante la cuantiosa audiencia de Telecinco, en vivo y en directo.

"La veo que está mal pero ella puede hacerlo mucho mejor porque es una valiente", comenzaba Rodríguez en esa llamada atendida, en primera instancia, por Jorge Javier Vázquez. Acto seguido, se dirigía a Aurah en términos cariñosos: "Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz continua, si no estás feliz no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz, y veo que no estás feliz. Si quieres continuar tienes que ganar".

Ella se quedaba en 'shock'. Vamos, como el resto que esté mínimamente al tanto de cómo ha discurrido su relación. "¿En serio? No me lo puedo creer, ¿eres tú? No sé qué decirte no me lo puedo creer", era la reacción de la concursante, que recibía buenas noticias del exterior de boca de Jesé: "He estado con bebé Nyan y está super bien. Todo está bien".

Esta es la reacción que tuvo Aurah al escuchar la voz de Jesé al otro lado del teléfono. pinit

Jorge Javier le era muy claro al futbolista. Le preguntaba, directamente, si seguía enamorado de ella. La respuesta de Jesé era igual de contundente: "Por mi parte siempre, ella entró estando conmigo aunque lo niegue. Ella se hace la fuerte pero déjala. ¡Imagínate!". A Aurah le costaba reaccionar, pero lo hacía: "Solo quiero que haga las cosas bien, me respete… Espero tener una conversación poder aclarar todo bien y que no deje que ninguna persona haga más daño a la familia". Él le aseguraba que estaba todo bien, que no tenía nada de lo que preocuparse.

La historia, continuará. ¿Alguien lo duda?