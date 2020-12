4 dic 2020

Si hace un par de días veíamos ese vídeo en 'La casa fuerte' que hacía sospechar que los planes de boda de Chabelita Pantoja y Asraf Benono era más que un montaje por cómo se expresaba él, la reacción de ella a esas imágenes nos ha dejado aún más despistadas. Porque la hija de Isabel Pantoja no duda en posicionarse al lado de su pareja, entendiendo que los comportamientos de su familia, con su madre a la cabeza, hayan hecho mella en sus sentimientos.

"En este concurso está siendo muy difícil no pelear y estamos muy susceptibles. Asraf tiene un problema de inseguridad y le hace sentir inferior a mí en muchas ocasiones", comenzaba Chabelita, que reconocía que su entorno no se ha comportado con él como debiera en muchas ocasiones después de escuchar como Beno aseguraba que su "familia es una mierda".

Es difícil no soltar ese rencor, claro que le entiendo"

"Siempre hemos tenido problemas por terceras personas. Él está en su derecho de defenderse, y por mí se ha quedado atrás", decía muy tajante, comenzando así a posicionarse con él y dando una nueva bofetada con la mano abierta a su madre, que está viendo como aún puede haber más problemas con ella en el clan.

"La base es estar juntos y lo demás se puede solucionar...", explicaba la joven, que no dudaba en dar la puntilla a su familia: "Todas las cosas malas de mi familia se las ha tenido que tragar por mí y es difícil no soltar ese rencor, claro que le entiendo". Unas palabras con las que no cabe duda de qué lado está ella.

Chabelita y Asraf durante la gala de este jueves de 'La casa fuerte'. pinit

"Le he dicho muchas veces que no se caliente y que no diga eso, a mí me hace daño. La base es que no hay duda de que estaremos juntos", remataba justo antes de dejar claro que para su madre, después de todo el lío que tiene montado en Cantora con su hermano, esto va a ser una auténtica minucia.