7 dic 2020

Una joya familiar la inspiró para zambullirse en conocer la historia de la perla Peregrina en la que es su última novela, 'La leyenda de la Peregrina'. A sus 67 años Carmen ya ha alcanzado ese punto de experiencia vital que permite disfrutar de lo que una realmente quiere sin tener que pedir permiso. Volcada en su carrera literaria, en su caso se puede afirmar que la vida le sonríe.

Hoy Corazón De Felipe II a Elizabeth Taylor. Sin duda la Peregrina tenía una historia.

Carmen Posadas Sobre todo he querido centrarme en la cara B de esta historia, su lado humano, los sentimientos de las relaciones, que al final son los que explican la cara A, de la que ya se han encargado los historiadores. Mi idea era que tuviera ritmo y fuera amena.

H.C. El origen de esta novela está relacionado con una joya de su familia.

C.P. Mi madre tenía un anillo de zafiros con una montura barroca italiana muy especial y siempre contaba que la piedra la había usado su madre como un broche y su abuela en forma de colgante. Eso coincidió con la lectura de un libro de Manuel Mujica El escarabajo que versa sobre una joya de lapislázuli con forma de escarabajo cuyo origen se remonta al siglo IV a. de C. que unos ladrones roban de la tumba de un faraón y desde entonces va pasando por diferentes manos hasta llegar a la época actual. Me dio la idea de hacer algo así, pero con una joya real.

H.C. Cuenta que esa perla tiene efectos sobre sus dueños. ¿Ha notado algo tras tantos meses dedicada a su recorrido?

C.P. Espero que me traiga buena suerte ya que hay dos leyendas: unos dicen que traen lágrimas y otros dicen que venturas. En la época de María Tudor se creía que traían fertilidad y en la pandemia de viruela que hubo en el XVIII, se pensaba que protegía de la enfermedad. Al ser una joya viva genera esas historias.

H.C. ¿De todas las dueñas de la Peregrina cuál es su favorita?

C.P. Mi debilidad son dos. La mujer de Carlos II 'el Hechizado', María Luisa de Francia, a la que casan con 16 años con ese desecho humano de hombre que era un monstruito, sin dientes, rijoso, una calamidad, y me inspiró mucha pena por todas las perrerías que le hicieron para que se quedara embarazada. La otra es Harriet Howard, la mujer que consigue convertir en emperador a Napoleón III y eso que siempre fue la otra.

"Cuando veo a la pareja de Ronal­do todo el día en redes sociales enseñando su avión privado o artículos de lujo me parece totalmente innecesario"

H.C. Si avanzamos llegamos al capítulo en el que el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, acude a una subasta de la perla en Nueva York por encargo de su abuela la Reina Victoria Eugenia

C.P. La Reina siempre creyó que Alfonso XIII le había regalado la Peregrina. A las joyas que lucía las llamaba "heridas de guerra" porque respondían a infidelidades de su esposo, hasta que se enteró de esa subasta. Decidió comprarla en secreto pero se quedó con las ganas porque Burton pujó más que nadie para regalársela a Taylor.

H.C. ¿Y actualmente quién la tiene?

C.P. Lo último que se supo es que la actriz también la subastó y se vendió en 11 millones de dólares. Según he indagado está en un país árabe, pero espero saber más en poco tiempo porque tengo una pista muy buena.

H.C. La Reina Sofía solía lucir una perla que algunos creyeron era la Peregrina.

C.P. No. Esa es la que creía Victoria Eugenia que era la auténtica hasta que se enteró que era menor de tamaño e importancia. Supongo que hoy la tendrá doña Letizia.

H.C. ¿Cuál es la pieza que más valora de su joyero personal?

C.P. Siempre me gustaron las perlas. Al casarme mis padres me regalaron una gargantilla de tres vueltas como la que en esos años solía lucir Barbara Hutton. A mis 19 años me parecía lo máximo.

H.C.

¿Sabe que media España está pendiente de las esmeraldas que Paquirri compró en Colombia y que tanta polémica han generado entre sus herederos? ¿esa historia también merece una novela?

C.P. Sigo el culebrón, pero ese capítulo me parece que me lo he saltado. Es verdad que tiene todos los ingredientes para escribir un novelón ya que abarca géneros distintos, desde gustos ancestrales a amores de mujeres. Más que una historia sería una serie.

H.C. Me da la sensación que a usted el confinamiento no le ha alterado la vida.

C.P. La pandemia me vino bien en tanto en cuanto di un empujón a la novela que llevaba con cierto retraso, pero no quiero frivolizar con ese asunto. Yo también he perdido a seres muy queridos. Pero es verdad que un escritor no sufre tanto con un confinamiento porque necesito muchas horas de soledad. A mí lo que me agobia es estar todo el día en el escaparate.

H.C. ¿Cree que lucir joyas en los tiempos actuales puede ser una temeridad?

C.P. Hoy hay que ser especialmente cuidadoso y no solo con las joyas. Hay mucha gente que lo está pasando mal y no es el momento de alardear. Cuando veo a la pareja de Ronaldo todo el día en redes sociales enseñando su avión privado o artículos de lujo me parece totalmente innecesario.

H.C. ¿Qué opinión le merece todo lo que ha pasado con el Rey emérito? ¿Ha coincidido alguna vez con Corinna Larsen?

C.P. Tenemos unas cuantas amigas en común pero nunca he estado con ella. En cuanto al Rey Juan Carlos me da mucha pena todo lo que está pasando. Hizo muchísimo por España y si hubiera muerto antes de todo lo que está saliendo habríamos hablado como uno de los reyes más importantes de la historia de España desde Carlos III. Creo que cuando pase el tiempo las cosas se pondrán en su justa dimensión y tendremos una visión de conjunto de su reinado

H.C. ¿Sigue usted tan enamorada?

C.P. Todo está igual y además en esta época de mi vida, a mis 67 años, sientes que lo importante ya está hecho, el trabajo conseguido, la hipoteca pagada, los hijos criados… por lo que puedes empezar a pensar en hacer lo que realmente te gusta. En mi caso es viajar, bailar… vivo el momento de la prórroga de la vida y ya no tengo que demostrar nada.

H.C. Pero baila acompañada…

C.P. Sí.