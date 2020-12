11 dic 2020

El pasado domingo fallecía en Acapulco, México, Jaime Camil Garza, uno de los empresarios más famosos en ese país y una persona muy importante en la vida del cantante Luis Miguel, quien le consideró, durante muchos años, como un segundo padre.

La historia entre Camil y el Sol de México se remonta a finales de los 80, cuando el cantante, que en ese momento ya era todo un ídolo mundial, comenzó una relación sentimental con la hija política del empresario, Issabela Camil. Una historia de amor que quedó plasmada en la serie de Netflix Luis Miguel, y en la que también pudimos ver cómo era la relación entre el empresario y el astro de la canción.

A pesar de que el magnate nunca habló públicamente de la relación que les unía, ni los motivos por los que se alejaron, lo cierto es que en vida, Camil Garza llegó a ocupar ese hueco y esa figura paternal que Luis Miguel necesitaba y que nunca obtuvo de su padre, Luis Rey.

Le salvó de la cárcel

Y es que, en 1990 Luis Miguel recibía un requerimiento de la Hacienda de su país para pagar 20 millones de dólares en concepto de impuestos de los tres últimos años. En ese momento, el cantante acudió a su padre —que era su administrador y manager— para pedirle el dinero. Luis Rey solo le dio a su hijo la mitad —diez millones— aludiendo a que no había más dinero. Sin embargo, su tío Tito le confesó al cantante que su padre le estaba engañando y que tenía varias cuentas en Suiza y Bahamas, con al menos más de 15 millones. Un golpe tan duro para el mexicano que marcó el final de la relación entre padre e hijo.

Ante la premura de la situación y con un pie prácticamente en la cárcel, Jaime Camil actuó como todo un 'padre' y sin ser preguntado ofreció al cantante el resto del dinero —diez millones— para que se pusiera al día con sus obligaciones tributarias. Un dinero que al poco tiempo el Sol de México le devolvería: "No sé ni qué decirte. Muchísimas gracias, no sabes lo que significa para mí", le dijo Luis Miguel al empresario. Algo que hemos podido saber por la serie biográfica del cantante, en el que se refleja este momento. Pero esta no fue la única prueba de amistad entre los dos hombres. En diciembre de 1992, cuando el padre de Luis Miguel cayó enfermo y tan solo le quedaban pocos días de vida, Camil ofreció al cantante su avión privado para que pudiera desplazarse hasta Barcelona y poder despedirse.

Además de su relación sentimental con la hija del millonario, Luis Miguel también hizo buenas migas con Jaime Camil Jr, un reconocido actor. Lamentablemente, tras romper con Issabela, la amistad entre Luis Miguel y Jaime Jr. se fue enfriando. Poco a poco el cantante se alejó de su 'otra familia' y en los últimos años no tenían ningún contacto.

De hecho, Jaime Jr. declaró a raíz de la emisión de la serie los verdaderos motivos por los que había roto su amistad con el cantante: "Él desapareció, pues pasaron ahí cuestiones que ni vale la pena comentar. Le tengo mucho respeto al concepto de una amistad, de ser amigo de alguien. Sé ser muy buen amigo de mis amigos. Entonces, cuando hay personas que no entienden ese concepto, pues no vale la pena estar cerca de ellas".

Al cierre de esta edición, Luis Miguel no se ha manifestado, ni siquiera en sus redes sociales, por la muerte de quien en su día fue un segundo padre.