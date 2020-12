14 dic 2020

Tanto fue el cántaro a la fuente de la polémica, que a Jesé Rodríguez se le acabó por romper. Si hace unos años, cuando vestía la camiseta del Real Madrid, era una de las grandes promesas goleadoras de Europa, las decisiones tomadas en su vida privada le han llevado a ser un 'lo que pudo ser... y jamás fue'. El delantero canario era despedido, hace unos días, por el PSG. El conjunto francés se cansaba de su actitud y de los líos sentimentales que ha protagonizado y le despedía.

Este domingo, su pareja (porque a pesar de la última infidelidad, parece que siguen empeñados en hacer funcionar esa nueva oportunidad que se han dado), Aurah Ruiz, se enteraba desde 'La casa fuerte' de la noticia. No olvidemos que el 'reality' ha optado por dar informaciones del exterior a algunos de sus concursantes para añadir drama al concurso (si no, que se lo pregunten a Chabelita Pantoja, que ha sido consciente del pollo que hay montado en Cantora ya desde dentro del espacio de Mediaset).

Aurah durante la gala de anoche de 'La casa fuerte'. pinit

Jorge Javier Vázquez le hacía una pequeña entrevista. Él desde el plató; ella, desde ese encierro. Lo primero que le interesaba saber era qué es lo que le ha resultado más duro de esa relación de idas, vueltas y reproches con el futbolista. "Ha sido una relación bonita, tormentosa, caótica... y me sentía tan a gusto con Samira que empecé a contarle un poco de mi relación. He visto que he contado más de la cuenta", respondía, haciendo alusión a esa conversación con su compañera de 'reality' con la que se desahogaba.

"He pasado muchas cosas, me he replanteado aquí muchas cosas que quiero hablar con él y sé la relación que quiero llevar fuera con él. Yo quiero una relación normal de pareja, no quiero estar compartiendo porque eso no es normal. Si está conmigo está conmigo y si no que sea feliz con quien quiera", añadía, muy seria. Una reflexión que puede marcar un antes y un después en ese romance con el padre de su hijo, Nyan.

Quizás era la salida que él quería"

El presentador le comunicaba, entonces, ese despido de Jesé, que llegaba pocos días después de que el canario llamara en directo a 'La casa fuerte' para hablar con ella. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' señalaba que no creía que ese haya sido el motivo de que se haya terminado su relación laboral con el equipo parisino: "Yo tengo que decir que esta noticia no viene siendo por esto. No ha sido a raíz de esto. Quizás era la salida que él quería. Poder estar en un equipo donde le den minutos y jugar, donde ser feliz".

Tampoco se arrugaba a la hora de hablar de Rocío Amar y esa posible infidelidad poco antes de que ella entrase en el concurso. "No le quito peso a él pero sí es verdad que los amigos de él llamaron a dos amigas, una de ellas era ella, tuvieron una fiesta pero sé que no se acostaron. Ella fue la que se encargó de subir un video donde me fijé a dónde iba. Ella se encargó de hacer público esto. No le quito peso a él pero me parece vergonzoso lo que está haciendo ella. Ella lleva un año intentando salir en la televisión", decía con una tranquilidad que, quizás, en otros momentos le ha faltado.

"Él me ha prometido que no tuvieron relaciones. Yo no me la voy a creer a ella porque si ha pasado esto se sienta a contarlo todo, se está lucrando, y le voy a dar el voto de confianza a él", remataba, sin dejar duda a que va a apostar por seguir con Jesé, una vez tengan esa conversación que les queda pendiente.