15 dic 2020

En las últimas semanas, Mila Ximénez ha señalado que su cáncer le ha afectado a nivel psicológico y emocional más de lo que pensaba en un principio. De hecho, la idea de tener que pasar estas Navidades sola, porque su hija y sus nietos viven en Holanda y no pueden moverse por las restricciones de la pandemia, tiene a la colaboradora de 'Sálvame' sumida en un estado de tristeza.

Hasta el punto que su hija, Alba Santana, le ha dejado claro que más inquieta por su cabeza que por ese cáncer de pulmón que le diagnosticaron este verano y que tiene a Mila bajo tratamiento desde entonces. Era ella misma quien lo explicaba ante su compañera María Patiño este lunes.

Creo que la tristeza me está creando una mala pasada"

"Soy otra, creo que la tristeza me está creando una mala pasada", empezaba reconociendo. Porque, si algo no ha perdido en estos meses, es la sinceridad con la que siempre se ha pronunciado ante las cámaras. Y pronunciaba la rotunda frase de su hija que da para reflexionar mucho y que hace ver el tremendo bache en el que se encuentra sumida: "Tu cáncer no me importa tanto como tu cabeza".

Mila ponía en valor, una vez más, todo el soporte que Alba le está dando, haciendo los esfuerzos más inimaginables para salvar esa distancia de kilómetros que las separa: "Alba me conoce muy bien y hace todo lo que puede". Y realizaba una sentencia que, sin duda, encogía el corazón de los telespectadores: "No entendía una Navidad sin niños desde que mis padres se fueron".

Porque las circunstancias van a impedir que se reúna con sus nietos, que era la mayor de sus alegrías en unas Navidades más amargas aún de lo que pudiera haberse imaginado cuando el doctor le dio la noticia de que iba a tener que iniciar una dura batalla contra el cáncer.