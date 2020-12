16 dic 2020

En plena pandemia, a mitad de mayo, la noticia del despido de María Casado de TVE aparecía por sorpresa en los titulares. A decir verdad, hasta a ella misma le pilló a pie cambiado. En la noche del miércoles se sinceró al respecto en 'El Hormiguero', ante Pablo Motos. La presentadora y Antonio Banderas acaban de poner en marcha su proyecto, 'Escenas en blanco y negro', y se encuentran en pleno proceso de promoción.

En ese marco, María no tuvo problemas en abrirse ante la audiencia de Antena 3 cuando se puso sobre la mesa el tema de esa salida de TVE que para ella fue algo de lo más inesperado. "Hay momentos en los que deciden apostar por otras personas. Fue más natural y tranquilo de lo que se puede esperar, pero tras tantos años fue un 'shock'", era la reflexión y explicación que ofrecía al respecto.

Por supuesto, tanto ella como Antonio hablaron de ese proyecto, que no es otra cosa que un proyecto musical para la plataforma Amazon Prime Video con ella como presentadora y él como productor (e invitado de excepción en más de un capítulo). "Cuando llegué a Málaga me dijo: 'Sueña grande y crea, sin miedo'", desveló María sobre qué fue lo primero que le dijo el actor malagueño cuando se vieron las caras por primera vez para poner esto en marcha.

"Sentía una admiración por ella, me parecía una mujer que daba mucha confianza, no la he visto fallar nunca y cuando la conocí vi que había un ser humano muy interesante", eran las palabras que le dedicaba un Antonio con quien parece hacer un tándem perfecto. Al menos, en las entrevistas que llevan un par de semanas ofreciendo.