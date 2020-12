16 dic 2020

Hacía tiempo que José Antonio Canales Rivera estaba apartado del foco. Sin embargo, el lío de Cantora, le ha devuelto a primera plana, y no es extraño verle en los platós de Telecinco desde que su primo Kiko apareciera, con toda la documentación pertinente bajo el brazo, en ese primer capítulo del especial 'Cantora: la herencia envenenada'.

Ayer por la tarde se llevaba un disgusto en 'Sálvame'. ¿Cómo se iba a imaginar que este regreso fuese a llevarle a que se hablara de su intimidad, a que se le pusiera en un brete en el terreno sentimental? Tampoco podía creerse que fuese Antonio David Flores quien le traicionara de la manera que lo ha hecho.

Expliquemos qué es lo que ha pasado. Flores hablaba de una presunta infidelidad del torero, y este reaccionaba de manera contundente: "¿Qué gana él con hacer daño, con fastidiar?". Muy dolido dejaba claro que, para él, la lealtad es el valor que está por encima de cualquier otro. "¿Hace tres semanas tuviste relaciones sexuales en Madrid con una mujer que no es tu novia?", le preguntaba Kopérnica, la máquina presente en el plató para hacer más llamativa la puesta en escena de una nueva polémica.

José Antonio Canales Rivera durante su tarde más complicada en 'Sálvame'. pinit

"No. No he tenido relaciones sexuales con ninguna mujer que no sea mi pareja. Ahora es mi palabra contra la de Antonio David. Ya es cuestión de lo que quiera decir la máquina y de lo que queráis alargar esto. Por mi parte yo lo tengo claro", era la respuesta rotunda de un Canales Rivera que no podía evitar romperse en directo, incrédulo por esta encerrona en la que se veía envuelto.

Paz Padilla era muy clara al respecto: "Antonio David aporta el testimonio de una mujer que asegura haber estado con Canales hace tres semanas. Consigue el testimonio de esta mujer, lo presenta al programa y, al parecer, las pruebas son muy sucias". Rafa Mora defendía a Antonio David, opinando que tan solo había hecho su trabajo como parte del elenco de colaboradores de 'Sálvame'.

"Lo que me fastidia es que venga por este hombre. Esto es de ser una persona mala. No me hace daño a mí. Hace daño a terceras personas", explicaba Canales Rivera antes de añadir que le hubiese gustado, por la confianza que creía que tenían, Antonio le hubiese comentado en privado que le había llegado esa información para evitar el lío que se montó en la tarde de ayer en 'Sálvame'.

"Soy valiente, pero no soy malo. He hecho cosas mal, pero nunca pasando por encima de nadie, ni haciendo daño ni poniendo a la gente en un compromiso", terminaba José Antonio, que seguro que tiene que lidiar con este asunto en los próximos días.