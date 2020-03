23 mar 2020

Compartir en google plus

Lo vimos a mediados de la pasada semana. Lara Álvarez comunicaba a los concursantes de 'Supervivientes 2020' que en España estábamos en estado de alerta por culpa del coronavirus, pero les tranquilizaba asegurando que todos sus familiares estaban bien. Sin embargo, Rocío Flores echaba en falta información sobre su madre (con la que no se habla desde hace siete años) y le daba un ataque de ansiedad que intentaba atajar la presentadora como buenamente podía.

Al día siguiente, su padre, desde 'Sálvame', se indignaba por el hecho de que Rocío Carrasco no hubiese tenido la sensibilidad de mandar, si quiera, un escueto mensaje para decirle a su hija que estaba bien. Y este fin de semana hemos podido ver esas palabras que el propio Antonio David Flores le mandaba, en un mensaje con motivo del Día del Padre, a su hija, en medio de las que le daba esa clave para su tranquilidad.

Antonio David terminaba ese mensaje diciéndole que todos estaban bien, y remarcando: "Y cuando digo todos, digo todos". En el plató de 'Conexion Honduras', Antonio David incidía en la crueldad de Carrasco de no tener el detalle de comunicarse, ni siquiera con la organización del programa, para tranquilizar a su hija después de ese ataque en directo del que fuimos todos testigos.

"Su madre no ha comunicado nada a la organización sobre enviar ningún mensaje, que era lo necesario o lo justo", decía Flores, asegurando que él no iba a permitir que su hija sufriera y que creía que lo correcto era mandarle ese soplo de tranquilidad para que su concurso no se vea alterado por lo que se le pueda pasar por la cabeza.