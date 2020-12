17 dic 2020

Kiko Rivera se lo dejó muy claro en una de las muchas intervenciones públicas que ha realizado desde que comenzara la guerra contras su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de su padre, Paquirri: no debía olvidarse de que tiene unas nietas que no tienen culpa alguna de los problemas que haya entre ellos. "Te recuerdo que tienes tres nietos. Y aunque yo tenga un problema contigo, ellos no tienen la culpa. Se van a hacer mayores y te estás perdiendo todo", eran sus palabras

Y lejos de hacerle caso, ha decidido desafiarle de nuevo. El pasado martes Ana, la primogénita de Kiko e Irene Rosales, cumplía cinco años. Una jornada en la que sus padres apartaban los problemas que tienen sobre la cabeza para darle la máxima felicidad a la niña que, como bien decía Kiko, no tiene nada que ver en los líos de los adultos de la familia. Le prepararon una fiesta íntima en su casa de Castilleja de la Cuesta.

Este miércoles eran Pepe del Real y Antonio Rossi quienes confirmaban en 'El programa de Ana Rosa' que la tonadillera no se había molestado en felicitar a su nieta. Ni por teléfono ni por ninguna otra vía. Un desprecio de los que su hijo no va a olvidarse, porque ya le había dejado clara cuál debía ser su postura con esas pequeñas que parecen no estar recibiendo el cariño que se merecen de una abuela.

Máxime cuando, un par de días atrás y desde el plató de 'Viva la vida', Irene le había rogado a su suegra que diera señales de vida de alguna manera. Lo único que han encontrado es el silencio de una Pantoja que, dicen desde su entorno, se encuentra sumida en una depresión en medio del momento más complicado que recuerde.