24 nov 2020

Compartir en google plus

Tocada y, casi casi, hundida. El año no puede terminar peor para Isabel Pantoja, cuestionada desde todos los frentes posibles y prácticamente asediada por enemigos nuevos y viejos desde los platós de la televisión. La herencia de Francisco Rivera Paquirri ha sido el detonante de todo un desmontaje vital y financiero, impulsado por su hijo Kiko Rivera y alentado por su familia política.

Todo podría quedar en casa, si no fuera porque otros personajes han aprovechado la exposición mediática para clavarle sus propias banderillas a la tonadillera. Los problemas no hacen más que crecer para los Pantoja, cuyo pequeño clan amenaza ruina moral y económica y podría terminar en total descomposición. Superaron la operación Malaya y la cárcel pero, ¿podrán resistir las fuerzas destructoras de la televisión y su larga y peligrosa lista de enemigos?

Irene Rosales

Peligrosidad potencial máxima. Dicen que es la mano que mece la cuna de los disgustos de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. Parece que fue ella la que, alertada por un conocedor de los asuntos económicos de la cantante, dijo hasta aquí a su marido y DJ. Sus temores podrían ser ciertos: la folclórica podría dejarle a su hijo en herencia una deuda que hipotecaría el resto de su vida y la de sus hijos.

Paolo Vasile

Peligrosidad efectiva brutal. El gran jefe de Mediaset ha sido el responsable del renacer de Isabel Pantoja como estrella mediática (gracias a su millonaria participación en el 'reality' 'Supervivientes') y del exterminio simbólico al que hemos asistido durante toda una semana. No es nada personal: Paolo Vasile no pierde ocasión de exprimir a sus estrellas sea cual sea su situación. Y si no. que se lo pregunten a María Teresa Campos y familia.

Teresa Rivera

Peligrosidad sustancial. Ha tenido que esperar muchos años para ajustar las cuentas de todas las afrentas de Isabel Pantoja que tenía guardadas en la memoria. Teresa Ribera ha sacado la artillería pesada y no solo ha acusado a la cantante de robo con engaño (el supuesto cambiazo de unas esmeraldas puras por otras de baratillo), sino que ha asegurado que Paquirri quería divorciarse de ella y que no trataba bien a los hijos de este (Francisco y Cayetano Rivera) cuando visitaban la finca Cantora de niños.

Pepi Valladares ha confesado esconder fajos de billetes de la policía por instrucción de Isabel Pantoja durante un registro en una de sus casas. pinit

Pepi Valladares

Peligro intermitente. Fue mano derecha de Isabel Pantoja, su asistente personal durante muchos años. Terminaron mal: la cantante se metió con su padre y Valladares se despidió. Sus revelaciones en los platós le hicieron merecedora de una demanda interpuesta por Agustín Pantoja. Fue por vulneración del derechos al honor e intimidad y tuvo que pagar una multa de 15.000 euros. Ahora vuelve a la carga con confesiones aún más impactantes: aseguró que durante un registro policial en la finca La Pera ocultó una gran cantidad de dinero guardándoselo bajo la ropa. Abrió, sin contemplaciones, las especulaciones sobre el supuesto dinero negro atesorado por Isabel Pantoja.

Dulce de la Piedra

Peligro neutralizado. La que fuera niñera de Isabel Pantoja conoce todos los secretos de la cantante, pero se ha limitado a contar, solo por encima, su explotación laboral y los vacíos emocionales en la educación de la niña de sus ojos, Chabelita, Isa Pi o Isabel hija. De hecho, su estrecha relación con la única hija de Isabel Pantoja la disuade de sumarse al grupo de personas que ahora están desgranando las supuestas vilezas de esta en televisión.

Narcís Rebollo

Peligro profesional. El marido de Eugenia Martínez de Irujo ha sido, hasta hace pocos meses, el valedor de la carrera discográfica de Isabel Pantoja desde la división española de la multinacional Universal. La relación se rompió cuando la cantante se negó a realizar una gira por pequeños teatros y les acusó veladamente de engañarla. Un error, pues ninguna otra gran compañía se había interesado por ella. Ahora, en un giro previsible de los acontecimientos, Narcís Rebollo ha fichado a su hijo, Kiko Pantoja. Una venganza en toda regla.

Sylvia Pantoja

Peligro improbable. La prima de Isabel Pantoja fue, hace algunas décadas, candidata a postularse como la heredera del arte Pantoja. Sin embargo, su carrera en España no prosperó, y Sylvia se entretuvo sugiriendo veladamente que una mano negra estaba impidiendo su imparable ascenso. “En esta profesión hay mucha envidia: el que tiene poder. si puede, echa al más débil, pero eso lo sabemos todos”, llegó a afirmar, sin declarar abiertamente si se refería a su famosa prima, o no.