18 dic 2020

Acaba de terminar una serie para Netflix y en enero comienza nueva película. Entre medias Blanca Suárez aprovecha para volver a los medios como imagen de Samsung en una Navidad inusual que aún no sabe ni tan siquiera cómo va a celebrar la noche del 24. Lo que se dice vivir al día y en función de lo que pase.

Se la ve radiante con brillos navideños y maquillaje de fiesta, pero no sé si la procesión va por dentro tras los meses que nos ha tocado vivir. ¿Cómo lo ha llevado?

Por suerte no me ha afectado en nadie cercano de una manera grave y por eso no he tenido que lamentar ninguna desgracia, pero es verdad que han sido unos meses muy raros. Justo al principio de la pandemia tuve que parar el rodaje de la serie y reconozco que, en cierta manera, soy una privilegiada porque por esas fechas necesitaba parar y el mundo se paró. Tenía auténtica necesidad de encontrarme conmigo misma, mi casa, mi cocina, mi hogar… lo que pasa es que las circunstancias no me han permitido disfrutar de ese parón porque había mucha incertidumbre y miedos

Pasada la primera ola usted pudo recuperar su ritmo profesional, algo que muy pocos pueden decir.

Acabo de terminar el rodaje de la serie que he protagonizado para Netflix, 'Jaguar', proyecto que por suerte se pudo retomar, que era lo que más me preocupaba. Y en enero comienzo película.

¿Cuántos test lleva en el cuerpo para saber que puede seguir activa?

Imagínate. Durante el rodaje me he hecho uno o dos por semana desde julio… eso te da cierta tranquilidad. Estoy aquí como embajadora de Samsung para celebrar cómo los avances tecnológicos nos han ayudado en estos meses. Incluso las personas que no estaban familiarizadas con los móviles o las conferencias virtuales han aprendido y así han conseguido ver y hablar con los suyos. Hay muchas ventajas en los aparatos tecnológicos siempre que se usen con cabeza.

Mi utopía para esta Navidad es juntarme con mi familia"

¿Cómo tiene pensado celebrar la Nochebuena y Navidad?

Aún ni lo sé. En principio sabemos qué se puede hacer, pero hay que esperar a ver qué pasa, ya que es difícil planear nada porque el miedo siempre está ahí. Mi utopía es juntarme con mi familia, ya que somos pocos y no pasaríamos de lo que dice la normativa, pero ya veremos si se puede.

Es una afortunada ya que tiene salud, dinero y amor. En estos tiempos, más que un lujo.

Por suerte estoy tranquila en todos los sentidos. Yo soy de las que me digo 'virgencita que me quede como estoy' ya que lo importante es sentirte bien.

Para gente tan conocida como usted la mascarilla ha resultado toda una aliada a la hora de salir a la calle.

Es verdad, y eso que incluso con mascarilla aún hay quien te reconoce. Ha sido una salvación porque después del tiempo que estuvimos encerrados salir a la calle y que te paren era muy extraño. Ahora puedo hacer cosas que antes no podía y es que esto me recupera cierto anonimato.

¿Y de amor que me dice?

Ya sabes que no me gusta hablar, pero reconozco que estoy bien y contenta. Sin duda lo más importante.