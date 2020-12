9 dic 2020

Compartir en google plus

Debido a su trabajo, Blanca Suárez acostumbra a cambiar de look a menudo -el último ha sido un tinte bronce muy favorecedor- y a hacerse diferentes peinados como esta coleta que sienta bien tengas el tipo de pelo que tengas que requieren el uso de calor y productos como la laca. Por ello, pone especial hincapié en el cuidado de su melena para que no se resienta y luzca siempre perfecta. Y ha desvelado que lo hace con este champú que controla la caspa y la grasa.

Blanca Suárez quiso compartir cómo había pasado uno de los días del puente con sus seguidores. Y dejó claro, que ese día libre lo había aprovechado para mimarse y dedicárselo a sí misma. La actriz publicó una imagen en la que enseñó que productos había utilizado para esa rutina beauty y entre ellos, estaba el champú con el que cuida su pelo.

Se trata de un champú de la marca Ousto que ella ha comprado en el centro de estética Tacha Beauty. Un modelo que lleva el nombre de Organic ADN que cuesta 35,94 euros y que tiene como función principal limpiar en profundidad el cuero cabelludo con caspa y/o grasa. Sus ingredientes principales son el carbón de Charcoal, con gran poder para absorber las impurezas que se acumulan en el cabello y cuero cabelludo; el aloe vera, que contiene un alto contenido en agua antioxidantes y minerales; y el ácido hialurónico, que hidrata el cuero cabelludo, ayuda a recuperar la calidad del cabello y aporta vitalidad y brillo.

Es un producto que no contiene ni sulfatos, siliconas, ni parabenos. Son productos desarrollados en su mayoría con origen orgánico y natural, basados en plantas, frutas y aceites orgánicos. ¡Qué ganas de probarlo!