18 dic 2020

Entre en pelotón de fusilamiento del 'Deluxe' (Telecinco) y un reportaje con entrevista cara a cara en 'Espejo Público' (Antena 3), Rafael Amargo eligió la segunda opción. Entre susto o muerte, estaba claro que el bailaor, aconsejado por su abogado, se decantaría por susto, lo cual no resta valor a la exclusiva lograda por Antena 3. José Luis Torá acudió al teatro La Latina, donde el coreógrafo ha estrenado con retraso el espectáculo 'Yerma', para entrevistarle 'en su templo', el lugar donde se desconecta del mundo y del móvil, para entregarse a su arte, el baile.

A la pregunta de si le venía bien el escándalo para promocionar su obra y llenar el teatro, Amargo contestaba "gracias a Dios lo he llenado sin esta polémica". Pero 'Yerma' no ha colgado todavía el cartel de 'no hay entradas'. La función va, literalmente, a medio gas: si uno entra en la web de La Latina para comprar entradas, verá que la venta es bastante irregular, con días flojos frente a sesiones en las que hay medio aforo vendido. Sin embargo, Amargo parece sincero cuando asegura que en realidad no le viene nada bien porque "esto no le puede encantar a nadie".

'Yerma' no ha colgado todavía el cartel de 'no hay entradas', la función va a medio gas

En el vídeo, Rafael muestra un evidente desfonde físico que el ancho jersey negro no puede disimular. Habla de manera atropellada, con la voz ronca y demostrando una cierta dificultad para hilvanar argumentos elaborados. Gesticula, se mueve sin cesar, nervioso y 'sin filtros', como asevera hace en su día a día, algo que le ha llevado a confesar que durante el año de investigación policial los agentes han podido escuchar alguna barbaridad tipo "¡traedme un kilo de heroína que me la meto en vena!". Ya saben, conversaciones normales que todos tenemos con amigos. Que hace cinco años que no consume ninguna sustancia es un dato que pronto veremos si desmienten o confirman algunos allegados, pero él mismo ha reconocido que tuvo que ser ingresado en dos ocasiones en clínicas de desintoxicación (tres meses en su primera visita; dos, en la siguiente).

En la entrevista emitida el pasado lunes, el coreógrafo alimentó la teoría de la conspiración: insinuó que le destrozaron la casa y le daba miedo que le metieran algo, también que le han desaparecido un anillo y otras posesiones de valor, rematando su exposición con menciones a la corrupción policial. Amargo, de nuevo, haciendo amigos. Según Expediente Marlasca, de La Sexta, esa misma policía tendría grabaciones en las que negociaba la compra de un kilo de metanfetamina por valor de 13.000 euros, mostrando su interés en abrir un local para almacenarla así como consejos para blanquear el dinero. En la 'Operación Corax', la policía se habría incautado de ketamina, popper, 6.000 euros en efectivo y 8 móviles. Nada se sabe del anillo...

Culebrones en el culebrón

Pero todo se ha complicado. José Luis Torá llamó de nuevo a Rafael el pasado miércoles para recabar su opinión sobre una posible entrada en prisión a petición de la fiscalía por entender que se cumplen los requisitos legales. Al parecer, se habría enterado de la noticia en 'Espejo Público', porque su abogado no le había comunicado nada al respecto. "Rafael Amargo ha faltado a su palabra", aseguró Jorge Javier en un 'Deluxe' que había anunciado a bombo y platillo su entrevista exclusiva el mismo sábado en que estrenaba Yerma. Pero Cándido Conde-Pumpido aseguró que el programa había engañado a su audiencia porque su cliente no había firmado ningún contrato con la productora.

Por si fuera poco, el bailaor realizó una surrealista rueda de prensa en la que llegó a acusar a los periodistas de consumir más estupefacientes que él (la cara de su abogado era un poema) y en la que llamó la atención la ausencia de Blanca Romero, uno de los nombres más potentes de su cartel. La actriz, descontenta tanto con la noticia de la detención como de supuestos problemas económicos que rodean la producción, celebró su salida del espectáculo con posado de yoga con el siguiente pie de foto: "El que hace lo que siente gana, aunque pierda". Rafa captó el mensaje, porque dejó de seguirla por redes sociales. A veces no hacen falta declaraciones, solo gestos.