21 dic 2020

Esa pregunta que lanzamos en el titular de quién es él, por el momento no podemos responderla. Más que nada, porque la propia Nuria Fergó quiere mantener a su pareja al margen de lo focos. No es una persona que pertenezca al mundo del 'show business', como ella, así que por el momento se limita a indicar que va a terminar 2020 de la mejor manera posible en el terreno sentimental: enamorada.

Ha sido ella misma quien lo ha revelado en unas declaraciones a la revista 'Semana': "Es un hombre maravilloso, no me ha tratado nadie como me está tratando él. Estoy que no me lo creo. Nos hemos encontrado dos personas que buscábamos lo mismo". Unas palabras que dejan ver cómo la cantante ha recuperado la ilusión por las relaciones de pareja.

Nuria se separó (de manera poco amistosa) de José Manuel Maíz a finales de 2014. Ahora, seis años después de aquello y casi dos desde que decidió instalarse en Madrid con su hija, ha encontrado a ese hombre con el que buscar una estabilidad emocional. Una persona que se cruzó en su camino en medio de un acto solidario y por el que está dispuesta a apostar.

Mientras, y siempre y cuando la cosa no se ponga peor estos días, sus deseos pasan por viajar hasta su Nerja natal para pasar las Navidades en familia. Una vez terminadas estas fiestas, vuelta a Madrid junto a Martina, que ya se ha hecho a la vida en la capital.