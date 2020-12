21 dic 2020

Compartir en google plus

Con Gloria Steinem nos pasa como con Chaves Nogales. ¿Pueden dejarnos ya de darnos la lata? A la legendaria feminista americana no le gustó la serie ‘Mrs. America’, le pareció ridícula por el sentido de la historia, porque daba la impresión de que no se aprobó la ley de igualdad por la oposición de Phillys Schalfly. De ella hacía Rose Byrne. Podrá quejarse por la interpretación, pero no por la planta. Como dijo Nora Ephron de Gloria, era “la única cosa remotamente chic relacionada con el movimiento feminista”.

En la película ‘The Glorias’ la interpreta Julianne Moore (y Alicia Vikander de joven). Ahora es la protagonista total. La película, dirigida y producida por Julie Tymor, está basada en su propio libro, ‘Mi vida en la carretera’. A los 86 años, debe de darle bastante igual que ‘Newsweek’ la llamara “la Barbie de la contracultura”.

Perdidas

Una imagen de 'The Wilds' pinit

Si quieren ver adolescentes, hay en series españolas (‘El desorden que dejas’, Netflix) y americanas, como ‘The Wilds’ (Amazon Prime), una especie de ‘Perdidos’ cruzada con ‘Euphoria’ con música de Pink para un funeral. Drama adolescente y serie de supervivencia. Chicas más perdidas en su vida normal que cuando su avión, camino de un retiro en Hawái, se estrella y van a parar a una isla. Veremos, en 'flashbacks', la dura vida de Dot, que trapichea con drogas mientras cuida a su padre enfermo. O a Leah, con el corazón roto. O a Rachel, saltadora de trampolín con problemas de bulimia. Y a todas las demás. Pero también hay cosas raras, como en ‘Perdidos’.

En ese negociado entra Rachel Griffiths (‘A dos metros bajo tierra’, ‘Cinco hermanos’). Y una quiere seguir viendo para saber qué demonios pasa ahí. Creada por Sarah Streicher (‘Darevil’), también anda por ahí Susanna Fogel, guionista de ‘Superempollonas’.

El falso reaccionario

La portada del libro. pinit

Ediciones Encuentro publica en España las memorias de Alain Finkielkraut, ‘En primera persona’. El filósofo francés y, con Élisabeth Lévy, alma de la revista ‘Causeur’, es un auténtico crítico cultural. Un partisano del individualismo, la tolerancia y la razón. Un reaccionario para la progresía. Alguien a quien no se deja hablar en las universidades. Por estas páginas pasa el negacionismo, el antisemitismo, la ideología de género, el totalitarismo, la regresión de la cultura, el desprecio de la tradición, la meritocracia y algún cotilleo. Quizá este libro más personal sea, además de una biografía intelectual, una respuesta a la izquierda multicultural fanatizada que ha abandonado las ideas republicanas básicas. “Creo que los reaccionarios son ellos”.

La duquesa roja en la cárcel

Una imagen de la portada del libro. pinit

La duquesa de Medina Sidonia fue a parar a la cárcel en 1967 después de encabezar una manifestación vecinal para que los gobiernos de EE.UU. y España recogieran el material radiactivo de Palomares (ya saben, los americanos perdieron un avión cisterna y un bombardero que llevaba bombas termonucleares). Cumplió su condena, se exilió en París hasta la muerte de Franco y publicó artículos sobre las condiciones en la cárcel. Renacimiento rescata, en una edición de Soledad Fox Maura, ‘Mi cárcel’ (1970), con fotos y documentos sobre esa experiencia tan bien contada por la propia Luisa Álvarez de Toledo.