27 dic 2020

Emma García es sin duda una de las presentadoras más aclamadas y queridas del mundo de los programas del corazón. Ayer, mientras presentaba 'Viva la vida', la periodista recibió una carta muy especial frente a la que no puedo evitar emocionarse, y es que tras haber pasado unos meses un tanto difíciles, Emma lucha día a día por recuperarse.

"Hola Emmuca", comenzaba leyendo la presentadora mientras empezaba a emocionarse."Es que solo hay una persona que me llame así. Hoy mi alma te quiere mandar un mensaje de eterno agradecimiento. Ya sabes que me gusta mucho compartir contigo procesos y avances, sentir como el calor de tus palabras acaricia mi corazón y tu mano amiga siempre dispuesta me agarra fuerte", continuaba leyendo.

A lo que añadía: "Eres un ser tan especial que no sabría definirte con palabras sino con la explosión de emociones que me produce tu protección y ternura y sentirte siempre tan cerquita"

Entre lágrimas, Emma se rompía diciendo: "Es una historia muy personal y muy especial. Esta es una persona que una vez conocí de casualidad, de hecho os diría que si ahora la veo me costaría reconocer su cara. Nos presentaron y al cabo de unos meses tuvo una desgracia en su vida. A mí me lo cuentan y me pongo en contacto con ella porque lo siento así y tengo muchas ganas de estar a su lado. Estamos absolutamente conectadas".