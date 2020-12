27 dic 2020

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más seguidos y aclamados del mundo de la televisión. Y es que a pesar de protagonizar en numerosas ocasiones fuertes polémicas con algunos de sus compañeros, su trabajo en Telecinco ha sido para muchos excepcional. Aun así, Jorge decidió anoche sorprender a todos al desvelar el motivo y el momento en el que se planteó seriamente abandonar la televisión.

"Lo he pensado sí, recientemente. Tengo 50 años y he pensado que podría disfrutar más de mi tiempo. He fantaseado mucho con tener años sabáticos y dejarlo todo, pero no me iría nada bien. No he sido tan feliz como ahora trabajando. Para mí sería muy peligroso tener tiempo libre y no acabaría bien", comenzaba diciendo Jorge Javier tras la pregunta sobre abandonar su trabajo y la televisión.

A lo que añadía sobre la fama que le ha dado su trabajo: "Existe la vida después de la fama pero es completamente desconocida. Yo lo he pasado muy bien pero también muy mal, muy mal... ".

Y bajo la atenta mirada de sus compañeros que no podían creerse lo que estaban escuchando, añadía: "Yo ya sé que no voy a acabar mal, pero podría haberlo hecho. Hasta que no vives la fama no sabes lo impactante que es, vives cosas que la mayoría de los mortales no viven".