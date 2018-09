19 sep 2018

Es un príncipe, pero uno gracioso. Harry ha sido siempre uno de los miembros de la realeza que más sentido del humor tiene y su última broma ha hecho reír a más de uno. Durante un encuentro con un grupo de jóvenes que había ganado una beca de la Royal Household Caribbean Hospitality hizo uso de su buen sentido del humor y bromeó con lo intimidante que puede llegar a ser su abuela, la reina de Inglaterra.

Para nadie es un secreto que la reina más longeva de la historia y la que más años ha reinado es un personaje no solo emblemático sino que inspira respeto y un tanto de miedo. Una mujer con un carácter fuerte, que se enfrentó a mandatarios de todo tipo en tiempos donde el machismo estaba aún más enraizado y que ha sabido manejar a uno de los países más importantes del mundo no es una abuela común. Y eso lo sabe su nieto preferido. “Vosotros habéis pasado más tiempo que yo en el Palacio de Buckingham, y eso que solo han estado dos semanas. ¿Os habéis cruzado ya con la reina?”, les pregunta a los chicos. “Si os encontráis con ella en algún pasillo no entréis en pánico. Aunque sé que lo vais a hacer. ¡Todos lo hacemos!”, bromeó.

La reina Isabel II junto a su nieto, el príncipe Harry. pinit

Y es que esta cómica charla forma parte del documental Queen of the World, que pronto estrenará el canal de televisión ITV en el que un equipo de periodistas ha tenido acceso, durante varias semanas, a la vida íntima de la reina para mostrar al mundo cómo es el día a día en Buckingham Palace.

El tráiler que se acaba de estrenar en el Reino Unido muestra a Isabel II atendiendo sus compromisos oficiales, así como a todos los miembros de la familia real hablando de cómo es su relación con la reina.