La Reina Sofía cumplirá 80 años el próximo 2 de noviembre y, aunque ella dice que el cuerpo ya no le permite hacer todo lo que le gustaría, lo cierto es que se encuentra en plena forma física y mental. Liberada desde hace cuatro años de las obligaciones que había asumido como consorte del Monarca, doña Sofía sigue manteniendo el mismo estilo de vida. Hija, hermana, esposa, sobrina, nieta y madre de Reyes, no sabe vivir de otra manera y, aunque su marido ya no sea el jefe del Estado, ella seguirá siendo reina hasta el final.

Para doña Sofía, ser reina significa ser útil a la sociedad. Para ello, no hace falta hacer grandes obras –aunque también las ha hecho, como el Centro Alzheimer de Madrid– sino resolver pequeños problemas que alivian la pobreza de muchas personas, como hace cada día la Fundación Reina Sofía. O aprovechar su tirón mediático para vencer la indiferencia de la sociedad y dar visibilidad a asuntos que, sin su ayuda, pasan inadvertidos en la complicada actualidad española.

En lo único que se le nota a doña Sofía que sigue cumpliendo años es en que ha reducido el tacón de sus zapatos. Ella nunca los ha llevado tan altos como doña Letizia, pero ahora cada vez es más frecuente verla con alpargatas de cuña de media altura, que muestra encantada como si fueran un símbolo de liberación. Antes prácticamente solo se las ponía en los viajes de cooperación o en su vida privada, pero ahora acude con alpargatas –algunas muy elegantes, de piel– a cualquier recepción o acto en el que la etiqueta lo permita y, como las costumbres se han relajado mucho en España, se encuentra con muy pocas excepciones.

Mientras que doña Letizia destaca por su imagen, como ocurrió la pasada semana en la apertura de la temporada de ópera, cuando acudió con un mono de Pedro del Hierro, doña Sofía ha procurado ser elegante pero discreta a la hora de vestir, y ello ha tenido como consecuencia que se la conociera más por su obra que por su ropa.

Los temas que atraen su atención

Entre sus inquietudes, a la que doña Sofía dedica más tiempo es a la lucha contra el alzheimer, una terrible enfermedad que afecta a medio millón de españoles y que ella conoció de cerca, hace más de 30 años, cuando la princesa Eugenia de Grecia, madre de su prima y mejor amiga, Tatiana Radziwill, empezó a manifestar los primeros síntomas. A partir de ese momento, el alzheimer se convirtió en la prioridad de la Fundación Reina Sofía, que ella misma había fundado años atrás con un pequeño capital.

El año pasado se llevó una de las grandes decepciones de su vida cuando los científicos de todo el mundo reconocieron que todas las líneas de investigación que se habían abierto sobre el alzheimer habían concluido sin resultados satisfactorios y había que empezar de cero. Pero doña Sofía no perdió la esperanza y siguió organizando, junto con otras instituciones, congresos científicos como el que se celebró la pasada semana en Santiago de Compostela.

Doña Sofía se instaló durante tres días en la ciudad gallega y asistió a las jornadas científicas que se celebraron en la Facultad de Medicina y que terminaron con dos conclusiones: la importancia del diagnóstico precoz, antes incluso de que empiece a fallar la memoria, y la esperanza en la medicina personalizada o de precisión.

Durante su estancia en Santiago, la Reina mantuvo una agenda muy intensa. También visitó la exposición Alzheimer, el camino de la memoria, en la que contempló objetos que pertenecieron a Santiago Ramón y Cajal, presidió un concierto de música medieval del grupo Martin Codax, con réplicas de instrumentos de la época, en la Real Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, asistió a la recepción posterior y a la cena conmemorativa del Día Mundial del Alzheimer, junto a los demás congresistas. Y una noche que tuvo libre acudió a cenar a un restaurante de Santiago, El Pasaje, donde degustó la rica gastronomía gallega. Aún así, dice que le gustaría hacer muchas más cosas todavía.

