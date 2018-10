30 oct 2018

La Reina Emérita cumple 80 años el próximo viernes. En esta ocasión, doña Sofia ha invitado a toda su familia, a la griega y a la española. "Claro que estaré. Estaremos toda la familia. También estarán mis hijos, porque los ha invitado", comenta la infanta doña Pilar de Borbon.

La tía del Rey Felipe confirmaba ayer por la mañana cómo será la fiesta de cumpleaños de la Reina Sofía. La duquesa de Badajoz presentaba, a las 11.00, la nueva edición del Rastrillo Nuevo Futuro, que este año también está de celebración por su 50 aniversario. Los días para visitar el rastro madrileño más solidario serán del 10 al 18 de noviembre en el Pabellón de Cristal del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.

"No sé si este año irá la Reina Sofía o la Reina Letizia. Ellos nunca confirman. Acuden. De todas maneras, el próximo viernes, cuando nos encontremos, lo preguntaré" explica la hermana mayor del Rey Juan Carlos.

La Infanta Cristina también irá"

La celebración del próximo viernes reunirá a dos ramas de la realeza europea. Los Borbones y los Grecia. Confirmados están los dos hermanos de doña Sofía, Constantino e Irene -quien vive habitualmente con ella-. Constantino acudirá, si no hay cambios médico de última hora, con su esposa Ana María. Los hijos de la infanta Margarita, Alfonso y María, también serán testigos de cómo apaga la reina Sofía las 80 velas.

"La Infanta Cristina también irá. Si van mis hijos, que son sobrinos de la cumpleañera, cómo no va a ir su hija", comenta la hija de fallecido don Juan de Borbón. Los Reyes de España también acompañarán a la reina madre en tan fecha señalada. "Yo no he visto a la infanta Leonor desde las pasadas Navidades. No sé si se parece tanto a su padre de pequeño. Cada una de las persona tiene una personalidad y nunca se es igual", apuntaba.

"No conozco cómo será la intervención de la Princesa de Asturias estos próximo días. La verdad es que he estado muy desconectada, porque acabo de llegar de Palma de Mallorca y allí sólo sigo la prensa", concluía.

