Mientras que Meghan Markle nos sorprendía por lo poco arriesgado que ha sido su look de Givenchy, con Kate Middleton no nos hemos llevado una sorpresa. La Duquesa de Cambridge no ha repetido look en la boda de Eugenia de York pero sí que ha optado por un modelo que le hemos visto muy parecido anteriormente. Hay que recordar que no es la primera vez que se copia a sí misma… Para la ceremonia del pasado mayo del Príncipe Harry y Meghan Markle, se colocó el mismo vestido amarillo pastel que llevó para el bautizo de la pequeña Charlotte.

Kate Middleton, el Príncipe Harry y Meghan Markle. pinit

En esta ocasión ha sido un look que firma Alexander McQueen en color fucsia que nos recuerda al modelito que llevó anteriormente a un famoso desfile de moda. Al traje ha añadido un tocado con redecilla que ha combinado con unos pendientes en diamantes que la Reina Isabel II le ha prestado. Nuevamente la Duquesa de Cambridge no arriesga en un día tan señalado.

Kate Middleton en la boda de Eugenia de York / Kate Middleton durante el Trooping the Colour en juno de 2017. pinit

Nos mantenemos a la espera de grandes acontecimiento como este para ver si Kate Middleton consigue arriesgar. Mientras tanto nosotras, dejando de lado su look, nos centramos en los del resto de invitadas que sí que nos han inspirado y han apostado por otro tipo de vestuario.

