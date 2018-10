12 oct 2018

El gran día ha llegado y la Casa Real de Inglaterra ha vuelto a sacar sus mejores galas para celebrar, en este caso, la boda entre Eugenia de York y su prometido. Al igual que en la ceremonia de Meghan Markle y el Príncipe Harry el pasado 19 de mayo, por el famoso Castillo de Windsor desfilarán familiares y amigos y se apilarán un sinfín de seguidores que querrán vivir de cerca este enlace. Nosotras teníamos nuestras apuestas para el look de Meghan Markle en la boda de Eugenia, pero lo cierto es que con este elegante vestido de Givenchy no nos ha decepcionado.

Para la ocasión, Meghan Markle se ha dejado ver a la entrada de la capilla de San Jorge con un abrigo abotonado de manga francesa en color azul oscuro que firma Givenchy, a juego con el tocado y sus zapatos de salón. Con este look la ex actriz nos demuestra una vez más su pasión por el color ‘navy’, ya que no es la primera vez que lo luce en un acto especial, y no arriesga en su look para la boda de Eugenia de York con Jack Brooksbank.

No cabe duda de que Meghan Markle se ha convetido en todo un referente en el mundo de la moda para todas nosotras nosotras y más de una vez hemos apuntado sus trucos a la hora de vestir. La joven, de 37 años, se ha mostrando feliz y sonriente en todo momento. Tan conjuntada como nos tiene acostumbrados, no tenemos nada malo que decir a su vestuario para esta ceremonia.

