24 oct 2018

Podría parecer un look 'total red' más de Doña Letizia, pero el elegido por la Reina para ejercer de anfitriona en un almuerzo en honor al Presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, y su mujer, Elke Budenbender, en el Palacio Real de Madrid, tiene mucho significado...

Los Reyes, con el Presidente de Alemania y su mujer. pinit

En primer lugar, porque Doña Letizia ha hecho algo que no acostumbra: desempolvar las grandes piezas del joyero real. En este caso, la Reina ha lucido la más importante de todas (junto con el collar de chatones), el collar de perlas rusas que regaló Alfonso XII a su mujer, la Reina María de las Mercedes, y que después de lucir las Reinas María Cristina y Victoria Eugenia, se convirtió en uno de los favoritos de Doña Sofía.

No es la primera vez que vemos a Doña Letizia con esta joya (y eso que no suele llevar collares), ya que lo lució en los Premios Princesa de Asturias 2015. Sin embargo, hoy podría tener un significado especial al tratarse de un encuentro con el Presidente de la gran potencia europea. ¿Quería lanzar la Reina un mensaje de poder, o poderío a través de esta imponente joya de la corona?

Letizia, con el collar de perlas rusas en los Premios Princesa de Asturias 2015. pinit

Un guiño a Alemania...

El look de la Reina, formado por una blusa de seda y una falda midi a juego, es de Hugo Boss, que en los últimos años se ha convertido en una de las firmas de cabecera de doña Letizia. Sin embargo, no podemos olvidar que la firma es alemana, y quizá su elección hoy no haya sido casual: siempre está bien tener un detalle que le llegue al corazón a tu invitado.

La Reina, con conjunto de blusa y falda de Hugo Boss. pinit

... en 'rojo España'

Si Hugo Boss es una de las firmas fetiche de Doña Letizia, el rojo es, de manera indiscutible, su tono favorito. Es habitual ver a la Reina con este color con el que, además, hace un guiño al color de la bandera de España. Esta vez, por si fuera poco, ha apostado por el 'total look', con combinando su conjunto de blusa y falda con salones a juego de Magrit.

Letizia, con 'total look' en rojo pinit

