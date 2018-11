6 nov 2018

Doña Letizia ha empezado fuerte su semana de trabajo. Los Reyes acudieron al 20º aniversario del diario La Razón, y como ocurre cada vez que tiene una cita con sus ex compañeros de profesión, la Reina volvió a sacar su mejor versión y apostó por un look de plena tendencia con una de nuestras prendas favoritas de la temporada.

De negro y con un punto 'brilli brilli' sensacional, doña Letizia estrenó una de las faldas que ya anticipamos hace unos días que sería uno de los 'hits' de la nueva colección de Zara: un modelo midi plisado en color dorado con acabado 'glitter' que cuesta 59.95 euros y que, aunque forma parte de la nueva campaña otoño-invierno de la firma de Inditex, ahora mismo no está disponible en la Web.

Como en la imagen del 'lookbook' de Zara, Letizia también ha apostado por el negro para combinar su falda 'glitter', dejando todo el protagonismo a esta pieza. Un suéter con cuello redondo y un abrigo de Felipe Varela estratégicamente colocado por los hombros (creando un efecto capa, como en la propuesta de la campaña de Inditex) completaban su look, aunque los complementos fueron clave para poner la guinda a su estilismo de noche: clutch de Nina Ricci, botas 'over the knee' de Magrit (las tiene igual en rojo) y pendientes con un toque 'rockero' de Gold&Roses.

Como detalle 'beauty', la Reina apostó por una coleta baja que aportaba un perfecto toque desenfadado a este conjunto de fiesta que es perfecto para copiar en Nochevieja.

