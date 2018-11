29 nov 2018

Si hay algo que nos guste más que ver a la Reina Letizia con un vestido "low cost" (como el de Asos que llevó durante la visita del presidente de China), es verla repetir prenda. Porque por muy grande que sea el armario real, ella es una mujer normal que tiene prendas favoritas que le encanta ponerse, como nos pasa a todas. Y este abrigo de Carolina Herrera que ha llevado para celebrar los 40 años del Instituto Nacional de Empleo es una de ellas.

Letizia con abrigo cruzado de Carolina Herrera.

Está claro que a la Reina no le cuesta quitarse la corona y el look de fiesta para volver a vestirse de mujer trabajadora. Es más, defiende estos looks con la misma maestría. Sobre todo el de hoy, con este abrigo bicolor de Carolina Herrera que le marca la silueta y le da un aire lady que le sienta de maravilla. Debajo, una blusa con lazada que parece ser una de sus piezas de Hugo Boss y un pantalón de cuadros en tonos grises. A los pies, zapatos de salón en marrón caramelo, pero con tacón ancho. Y un bolso de piel en las mismas tonalidades, también de Carolina Herrera.

Letizia celebra los 40 años del INEM con look "working girl".

La de hoy es una prueba más de que nuestra Reina es todoterreno, que igual se envuelve en un traje de terciopelo largo y se colocala corona más espectacular del joyero real que se enfunda su pantalón y su blusa y acude a apoyar a los trabajadores.