Estas Navidades se presentan especialmente duras para doña Cristina, que no podrá compartir, por primera vez desde que se casó, en 1997, las fiestas con su marido. La Infanta y sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, estarán arropados por sus familiares, pero difícilmente lograrán hacerles olvidar que Iñaki Urdangarin pasará estas fechas tan especiales en una solitaria celda de la fría cárcel de Brieva, situada a 110 kilómetros del Palacio de La Zarzuela.

Igual que ocurrió durante todo el proceso judicial, algunos sectores políticos vinculados con el separatismo y el populismo continúan utilizando el nombre de Urdangarin para cuestionar el funcionamiento del sistema. Durante siete años se estuvo poniendo en duda que el marido de la Infanta fuera condenado y encarcelado porque era yerno de don Juan Carlos y cuñado de don Felipe.

Y ahora que Urdangarin ha cumplido medio año de la pena de cinco años y diez meses que le impuso el Tribunal Supremo, esos mismos sectores están insinuando que el marido de doña Cristina recibirá un trato privilegiado y empezará a disfrutar de permisos antes que cualquier otro preso en sus circunstancias.

Urdangarin no podrá abandonar la cárcel hasta noviembre del próximo año

Sin embargo, no será así. La orden que han recibido en la prisión es que Urdangarin no reciba ningún privilegio pero tampoco ninguna discriminación. El marido de la Infanta no podrá abandonar la cárcel hasta noviembre o diciembre del próximo año, que será cuando haya cumplido una cuarta parte de su condena, es decir 17 meses y medio de prisión. El otro requisito que establece Instituciones Penitenciarias para conceder permisos es que el recluso observe buena conducta, algo que en el caso de Urdangarin se da por descontado.

Hasta dentro de un año, el marido de la Infanta Doña Cristina seguirá el mismo régimen que los demás presos, es decir, podrá recibir una visita a la semana de cuarenta minutos de duración, realizar diez llamadas telefónicas a la semana de cinco minutos cada una y mantener un vis a vis una vez al mes de hasta tres horas de duración.

Fiestas en prisión

Las Navidades de Urdangarin en prisión serán más duras, tristes y solitarias que las de los demás reclusos, ya que, al haber elegido el módulo masculino de una cárcel de mujeres, ni siquiera podrá celebrar las fiestas con sus compañeros, que al menos disfrutan de compañía y comparten menús especiales con motivo de la Nochebuena, la Navidad o Reyes.

Sin embargo, la única compañía permanente del marido de la Infanta son los funcionarios, sus libros y una televisión que tiene en su celda. En un momento dado, pidió permiso para que le autorizaran a disponer de un Ipad, pero se lo denegaron.

Urdangarin escogió precisamente esta cárcel porque era el centro penitenciario que mejor garantizaba su seguridad y su intimidad. Es decir, reducía al mínimo posible el riesgo de que alguien le pudiera fotografiar en el interior de la prisión, imagen por la que algunos medios de comunicación podrían ofrecer cantidades muy elevadas.

El marido de la Infanta pidió permiso para tener un iPad, pero se lo denegaron

La otra ventaja es que también garantiza la intimidad de la Infanta, que fue la primera persona que le visitó –en cuanto se lo permitieron–, de sus hijos y de otros familiares directos y políticos que ya se han acercado a la prisión. Pero el precio que tiene que pagar a cambio de la intimidad y la seguridad es la soledad.

A doña Cristina y sus hijos se les espera estas Navidades en el Palacio de La Zarzuela, donde don Juan Carlos y doña Sofía podrían volver a reunir a sus tres hijos y a sus ocho nietos, como hicieron en el cumpleaños de la madre del Rey. Serán unas fiestas ensombrecidas por la situación del marido de la Infanta, pero probablemente nunca más volverá a repetirse una situación similar porque las próximas Navidades Urdangarin ya podrá disfrutar de permisos ordinarios de hasta una semana de duración con un máximo de 36 días al año.

Así será mientras conserve el segundo grado porque cuando obtenga el tercer grado, podrá empezar a vivir en un régimen de semilibertad. Ello normalmente ocurre cuando se ha cumplido la mitad de la condena, se mantiene buena conducta y se ha abonado la cuantía establecida en conceptos de responsabilidad civil, cantidad que Urdangarin depositó cautelarmente hace cuatro años. Para ello, aún queda una larga espera.

