4 feb 2019

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer este 4 de febrero la Reina, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, ha asistido al VIII Foro contra el Cáncer "Por un enfoque integral". Para acudir al Caixa Forum de Madrid, donde se ha celebrado esta jornada divulgativa organizada por la AECC, doña Letizia ha apostado por uno de los mejores looks de día de todo el invierno con el que, sin embargo, ha cometido el peor fallo de estilo que le recordamos desde hace muchos años.

Doña Letizia ha combinado un sencillo suéter negro de punto fino con una maravillosa, y súper favorecedora, falda de ante marrón con largo midi, botones vistos y abertura central. Esta prenda de estreno, además de sentarle como un guante, quedaba fenomenal con sus botas negras 'over the knee' y su clutch de pitón metalizado. Todo sería perfecto, inmejorable diríamos, en este look si no fuera por la mala pasada que le ha jugado a la Reina una iluminación que dejaba al descubierto el sujetador que llevaba.

Como ya le ocurrió hace unos años a Sara Carbonero, el jersey negro de punto fino de la Reina se transparentaba a la altura del pecho y, por culpa de la luz de los focos y los flashes de los fotógrafos, dejaba a la vista un sujetador que, suponemos, era color carne o visón y no debería haberse intuido.

Con este pequeño detalle, del que probablemente ni la Reina ni su estilista han sido conscientes con otra luz, Doña Letizia 'nos obliga' a hablar de las transparencias y de su ropa interior antes que de la mejor falda de estreno de los últimos meses, y de esas botas de 'influencer' que tanto nos gustan.

