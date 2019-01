24 ene 2019

La Reina termina su agenda semanal (después de la 'comentada' visita a FITUR) con una mañana de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, donde la hemos visto con un look 'working girl' de inspiración mininalista que no tendría nada especial si no fuera por un detalle clave que marca la diferencia: los zapatos de Doña Letizia.

Para sus reuniones con el Club Balonmano la Calzada Mavi Nuevas Tecnologías y, a continuación, con una representación de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), doña Letizia ha lucido uno de sus pantalones de pinzas negros de Hugo Boss con una blusa con estampado de cuadros 'black&white' también de la firma alemana, pero lo que más nos ha gustado han sido sus salones bicolores de Magrit.

Estos zapatos de salón bicolores son capaces de levantar cualquier look, por muy sobrio o anodino que sea, al combinar una punta afilada en negro con la llamativa parte posterior en blanco. Rematados con un tacón de aguja altísimo, la Reina los estrenó hace un par de meses en los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo, y fue entonces cuando supimos que se trataba de un diseño único creado en exclusiva por Magrit para doña Letizia.

Por cierto, la Reina tiene estos pendientes desde su época de periodista, y son de la diseñadora Laura Márquez.

