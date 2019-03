26 mar 2019

La visita oficial de los Reyes de España a Argentina nos está dando muchas alegrías (y mucho trabajo) 'sartorial'. En poco más de dos días, ya hemos visto cuatro looks de estreno de doña Letizia, y tres duelos de estilo con Juliana Awada. Hasta que llegó el encuentro de la Reina y la primera dama con representantes de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, su batalla 'fashionista' estaba empatada, pero ahora una de ellas se ha desmarcado y tomado la delantera...

La Reina mantiene en Buenos Aires un encuentro con representantes de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades raras o poco frecuentes (ALIBER). Viaje de Estado a Argentina. https://t.co/q7lmEYqIrMpic.twitter.com/2SAweIXs1z — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 26 de marzo de 2019

Y no, no se trata de nuestra Reina Letizia, que aunque esta soberbia y ha aparecido más ella que nunca con un look 'total red' de Zara formado por una túnica asimétrica y unos pantalones palazzo que siguen la tendencia monocolor de la temporada, y que ha combinado con complementos azul marino de Nina Ricci, no ha podido plantar cara en esta ocasión a la anfitriona, que ha ganado por goleada este tercer duelo de estilo con otro look 'low cost' con sello español.

No podía ser otra más que Zara la marca que uniera a Letizia y a Juliana Awada . Y es que la primera dama argentina también ha elegido el buque insignia de Inditex, no solo para hacer un guiño a nuestro país, sino para conseguir eclipsar a nuestra Reina. Combinando una favorecedora blusa con escote en uve y manga francesa y una falda midi plisada que ha rematado con un cinturón de cuero marrón, Juliana Awada ha aprecido imponente con este maravilloso conjunto estampado de inspiración setentera en tonos tierra que pertenece a la colección 'Logo' de Zara que, ya en el mes de enero, adelantamos que sería una de las favoritas de las 'influencers'.

Los looks de Zara de Letizia y Juliana Awada. pinit Zara

De momento, y con este giro inesperado de los acontecimientos 'fashionistas', Argentina (Juliana Awada) vence a España (doña Letizia) por un tanto de estilo después de dos duelos con nuestra Reina y la primera dama empatadas. ¿Qué nos depararán las próximas horas?

