25 mar 2019

Tenemos que reconocer que la llegada de los Reyes a Argentina, país que visitan como parte de un viaje oficial que durará tres días y en el que se busca poner de relieve y reforzar los lazos históricos y las relaciones bilaterales entre ambos estados, no ha sido lo que esperábamos. Al aterrizar en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aire, Don Felipe y doña Letizia han tenido que esperar casi una hora dentro del avión por problemas de logística (no había escalera para bajar a tierra) y, debido a que llegaron bien entrada la noche del domingo, aunque sí ha habido cordón de honor, no hemos podido asistir al esperado primer duelo de estilo entre nuestra Reina y la primera dama Juliana Awada.

Llegada de los Reyes a Buenos Aires. Viaje de Estado a Argentina.https://t.co/q7lmEYqIrMpic.twitter.com/9kbIim62Av — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 25 de marzo de 2019

Eso sí, aunque tendremos que esperar a la tarde del lunes 25 de marzo (hora peninsular española) para asistir a este primer encuentro 'sartorial', doña Letizia ya nos ha mostrado el primer look que llevaba en su maleta para este viaje de Estado. Y en esto, sí que se han cubierto (con creces) nuestras espectativas...

A pesar de las horas de vuelo y el contratiempo al aterrizar, doña Letizia ha pisado suelo argentino por primera vez desde que es Reina (la última visita fue en 2013, cuando aún eran Príncipes de Asturias) impecable, con un sensacional vestido nuevo de silueta lápiz en verde aguamarina firmado por Hugo Boss, que ha combinado con acierto con complementos de Magrit (bolso de mano y zapatos) en blanco roto.

El vestido nuevo de la Reina, además de ser de uno de los colores tendencia de la temporada (no hay más que ver cómo ha triunfado entre las 'influencers' en mil y una prendas), sienta como un guante y hace tipazo gracias a su silueta lápiz, su cuerpo ajustado, su cintura bien marcada y su largo midi que, además, se veía potenciado por sus salones de empeine abierto en beige, que hacían que sus piernas parecieran aún más largas y estilizadas.

Sin duda, este viaje oficial a Argentina nos va a dar grandes alegrías 'fashionistas' y, seguro, unas cuantas buenas ideas para inspirar nuestros looks de primavera. De momento, este vestido de Hugo Boss de doña Letizia ya se antoja como una buena idea de cara a la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones). Y cuando se produzca el duelo de estilo con Juliana Awada, las dosis de estilo se multiplicarán. Seguiremos informando al detalle.

