24 abr 2019

El armario de la reina doña Letizia tiene que ser enorme. No tanto como el de otras royals (Meghan Markle invierte 12 veces más que ella en ropa) pero sí tiene que tener un tamaño importante para albergar todos los looks reales -tanto de gala como de sport- de Letizia Ortiz. Aunque hoy, la reina nos ha hecho dudar de cuántos looks engrosan ese guardarropa. Es cierto que suele repetir de vez en cuando, pero siempre rescata vestidos de hace tiempo. Hasta ahora.

Últimamente no deja pasar tanto entre una puesta y otra de un vestido. Ya lo demostró con este look de Sandro (si no lo recuerdas, pincha aquí) y hoy nos ha dejado con la boca abierta. ¿El motivo? Ha repetido un vestido que se puso hace apenas un mes.

La Reina ha repetido este vestido de Carolina Herrera en apenas un mes. pinit gtres

Se trata de este vestido de flores firmado por Carolina Hererra, de manga francesan y cuerpo ajustado, con falda de vuelo y largo midi. La Reina lo estrenó en Londres el pasado 14 de marzo para inaugurar una exposición de Sorolla en la capital británica. Y hoy, apenas un mes después, lo ha llevado para celebrar un almuerzo en el Palacio Real para homenajear a Ida Vitale, la escritora que recibió el Premio Cervantes ayer en Alcalá de Henares.

La REina doña Letizia junto a la escritora ganadora del Premio Cervantes, Ida Vitale. pinit gtres

Letizia ya deslumbró en su día al príncipe Carlos de Inglaterra con este vestido y ya se ha convertido -según parcee- en uno de sus favoritos para esta primavera. En ambas ocasiones lo ha llevado con los mismos zapatos de ante azul marino y tacón midi. Y una cartera del mismo tono, también azul oscuro pero diferente modelo.

A nosotras nos encanta que Letizia repita ropa porque nos hace darnos cuenta de que, como nos pasa a nosotras, también tiene sus vestidos favoritos y sus looks comodín con los que se siente siempre favorecida.