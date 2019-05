7 may 2019

Como cada año, la Reina se ha sumado los actos por el Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y para esta cita, que este año se ha celebrado en Zaragoza, doña Letizia ha vuelto a recuperar de su armario uno de los vestidos que más aplausos le valió el pasado invierno... y que es perfecto para inspirar nuestros looks de invitada de esta temporada.

La Reina, en Zaragoza para presidir el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja https://t.co/A8o5HtMxfIpic.twitter.com/XZXM4FE3FX — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 7 de mayo de 2019

Doña Letizia estrenó este vestido de inspiración oriental el pasado mes de noviembre durante una visita al Teatro Real con la Primera Dama de China. Entonces, este diseño nos enamoró por su guiño a la cultura del país visitante a través de un delicado estampado que parecía emular la porcelana, pero también por su precio y la marca que lo firmaba: se trataba de una prenda de Asos que no llegaba a los 100 euros.

Letizia estrenó este vestido de Asos el pasado 28 de noviembre de 2018 en Madrid pinit Gtres

Esta vez, doña Letizia ha vuelto a combinar su vestido 'low cost' de Asos con sus salones de ante nude de Magrit y bolso de mano a juego de la misma marca, y ha completado el look con sus pendientes de piedras intercambiables de Coolook.

Ahora, metidas de lleno en la temporada alta de bodas, volvemos a ver el look de la Reina y nos lamentamos de no haber copiado entonces este vestido de Asos, que está más que agotado (incluso en su versión para mujeres 'curvies'), porque nos hubiera solucionado nuestro próximo look de invitada de primavera 'low cost'.

