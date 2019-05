31 may 2019

La Reina no ha faltado a su cita con la literatura en Madrid. Doña Letizia ha vuelto a ser la primera en recorrer las casetas de la Feria del Libro 2019, y este año lo ha hecho con un look muy juvenil y veraniego, perfecto para las temperaturas con las que la capital se despide del mes de mayo, en el que todas las piezas funcionan: desde la falda que hace la cintura más delgada a las sandalias de una nueva marca 'made in Spain' en el armario de Su Majestad.

La Reina Letizia con look con falda vaquera en la inauguración de la Feria del Libro 2019 pinit Gtres

La protagonista absoluta de este look 'casual chic' de la Reina es, sin duda, su nueva falda vaquera, un modelo con lazo que hace la cintura más pequeña y originales maxi bolsillos con pespunte en contraste que estiliza la silueta y es perfecta para ir a la oficina con taconazo, pero también para llevar con camiseta y zapatillas en un estilismo 'comfy'.

La Reina Letizia con look con falda vaquera en la inauguración de la Feria del Libro 2019 pinit Gtres

Doña Letizia la combinado con una sencilla blusa de gasa blanca con cuello perkins y sin mangas de Hugo Boss, un básico que ya le habíamos visto y que estamos seguras de que le veremos en más de una ocasión este verano. Mención aparte merecen los complementos: un bolso de mano blanco de Furla y una novedad en su armario, unas sandalias 'peep toes' con un cómodo tacón ancho y pulsera al tobillo en azul bebé de la firma española Mint&Rose, una marca que, como el vestido de Ferragamo de 1.650 euros, no había usado hasta ahora.

La Reina Letizia con look con falda vaquera en la inauguración de la Feria del Libro 2019 pinit Gtres

¿Somos las únicas que copiaríamos, prenda por prenda, este nuevo look de la Reina en la Feria del Libro 2019?

