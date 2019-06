13 jun 2019

¿Se puede mejorar un look que ya es sublime? Aunque parezca complicado, Kate Middleton demuestra que sí, y lo hace recuperando uno de sus vestidos más sexys y aplaudidos y combinándolo con complementos perfectos... y brillantes.

La Duquesa de Cambridge ha acudido a la gala solidaria por la Addiction Awareness Week en Londres, y lo ha hecho con un maravilloso vestido blanco de largo midi, cuerpo entallado con volumen en la falda y sensual escote 'off the shoulders'. Este LWD sublime firmado por Barbara Casasola lo estrenó en el Victoria&Albert Hall en julio de 2016, y ya entonces lo calificamos como uno de los mejores looks que habíamos visto a Kate Middleton.

Pero si hace tres años nos pareció sensacional el look de Kate Middleton, esta vez se ha superado con la elección de los complementos al combinarlo con unos atrevidos salones 'glitter' con destellos plata de Jimmy Choo y un clutch de Wilbur & Gussie en satén gris con broche joya a juego con su inseparable anillo de pedida.

Kate Middleton ha sacado su versión más sensual y ha derrochado elegancia con un look menos clásico de los que nos tiene acostumbradas. Y el resultado no ha podido ser más perfecto.

