19 sep 2019

Desde que la Reina ha vuelto de vacaciones, el blanco se ha colado con fuerza en su armario, ya sea en 'total looks', como con este vestido de entretiempo perfecto, o en detalles que acaparan todas las miradas, como el cinturón de sus nuevos pantalones que hacen tipazo. Sin embargo, esta vez, en la inauguración de la temporada lírica en el Teatro Real de Madrid doña Letizia ha superado todas las expectativas y ha estrenado el vestido (blanco, por supuesto) más bonito del año.

La Reina estaba espectacular con su look minimalista en 'black&white' en el que, a pesar de lucir unos complementos maravillosos, el protagonista absoluto era su nuevo vestido blanco de la Lola Li, una firma 'made in Spain' con tienda en el céntrico barrio de Retiro, en Madrid, que debería estar bajo el radar fashionista de todas aquellas que busquen un look de invitada perfecta.

En este caso, el vestido de doña Letizia es un modelo de líneas sencillas, silueta holgada rematada en un cierre lateral efecto pareo y un favorecedor escote en uve con solapas esmoquin. Aunque el vestido ya está agotado porque pertenece a la temporada pasada, se trata del modelo Carli de Lola Li, la pasada primavera también estaba disponible en verde menta y en rosa, y costaba menos de 300 euros.

La Reina ha querido ceder todo el protagonismo a su nuevo vestido blanco, pero no podemos dejar de prestar atención a sus complementos perfectos en negro: los salones destalonados con detalles de vinilo de Manolo Blahnik, clutch n forma de media luna, los pendientes de pavé de diamante de De Grisogono y las imponentes pulseras gemelas de Cartier, que esta vez ha llevado juntas en la misma muñeca.