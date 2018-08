22 ago 2018

Termina el verano, volvemos de vacaciones y, aunque no te lo creas, nos metemos también de lleno en la temporada alta de bodas. Como te contábamos aquí, elegir nuestro look de invitada perfecta no siempre es fácil y puede darnos más de un dolor de cabeza.

¿Qué me puedo poner (y qué no) para ir a una boda?

Sabemos que muchas veces no es fácil conjugar en un mismo estilismo las tendencias de la temporada, las siluetas que más nos favorecen, los colores y estampados que se llevan, las normas de protocolo que marca el 'dress code', el estilo del evento y la comodidad sin renunciar a la sofisticación. Por eso, hemos hecho un recopilatorio con las siete firmas de invitada 'made in Spain' que queremos (y necesitamos) compartir con vosotras porque nos inspiran ¡mucho! con sus fotos en Instagram.

Fraile Design

Sus faldas de flecos se han convertido en nuestra obsesión 'fashionista', y ahora solo queremos que nos inviten a una boda para poder llevar una de sus piezas únicas hechas a medida. Nos encantan su paleta de color llena de luz, sus volúmenes hiperfemeninos y el movimiento de sus siluetas. Las citas con @fraile_design se piden por mail y no tienen venta online, así que podéis haceros una idea de lo exclusivos (y maravilloso) que son sus looks.

Barey Collection

Los diseños de Lucía Bárcena y Mar Reyes para Barey Collection tienen ADN español de punta a punta: una gallega, y la otra andaluza, han sabido crear una firma joven, llena de personalidad y de tendencia 100%. Los lunares son su seña de identidad, y los reproducen en diseños tan elegantes como sofisticados y llenos de frescura. Tienen tienda online, y te recomendamos que si te encaprichas de uno de sus diseños, lo compres inmediatamente, porque se agotan casi al momento...

La Croixé

Hace tiempo que sabemos que la espalda es el nuevo escote protagonista, y solo hay que mirar el Instagram de La Croixé para reafirmarnos en esta teoría. Con sede en Barcelona y tienda online, sus diseños han encontrado el equilibrio perfecto entre sofisticación y sensualidad. Además, sus colores puros y vibrantes, del verde hierba al amarillo limón, son un acierto seguro para sus citas más especiales este verano.

Vogana

Líneas depuradas, siluetas sencillas y muy favorecedoras, feminidad en estado puro, sabor andaluz y, de nuevo, los lunares como estampado estrella de nuestros looks de invitada. Vogana Collection respira personalidad en cada puntada y de la mano de su directora creativa, Carmen de la Puerta, elevan los detalles a otra dimensión para "realzar la figura femenina para hacerla sentir fuerte y elegante".

Fernando Claro Costura

Hablar de Fernando Claro es hacerlo de una de las marcas que, ahora mismo, marcan la tendencia de la costura 'made in Spain'. Con su patronaje 'prêt-à-couture', sus tejidos nobles, sus siluetas que dibujan una mujer hiperfemenina y segura de sí misma y la sofisticación impregnada en su ADN, la firma no solo nos ha conquistado a nosotras: algunas de las 'influencers' más estilosas de nuestro país, como Paula Ordovás, han caído rendidas a sus encantos.

Sophie & Lucie

Las hermanas Sofía y Lucía Fernández Roca han creado, puntada a puntada, una de las firmas de referencia de la nueva moda española. Sophie&Lucie tiene esencia joven, elegancia atemporal y es una de las propuestas más apetecibles si queremos ser la invitada con más estilo en una boda. Ya te las recomendamos aquí, pero es que los looks de su nueva colección, Mogambo, nos pone las cosas muy difíciles: no podemos elegir solo uno, porque los queremos todos.

Inés Martín Alcalde

La mujer que retrata Inés Martín Alcalde en sus diseños es una mujer libre, luchadora y con un punto salvaje. También es elegante y con una personalidad arrolladora. Y todo esto se refleja en los diseños de esta ya consolidada diseñadora nupcial española que, además, nos conquista con sus colecciones de invitada. La última, Matoaka, supone una vuelta al origen, y es absolutamente irresistible...

