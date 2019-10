18 oct 2019

Con puntualidad inglesa, a las 18.30 horas de la tarde de este viernes 18 de octubre Leonor ha llegado con sus padres, los Reyes, su hermana la Infanta Sofía y su abuela, la Reina Emérita, al Teatro Campoamor de Oviedo, donde por primera vez ha presidido los Premios Princesa de Asturias. A la misma edad que lo hizo su padre, la heredera del trono ha pronunciado su primer discurso oficial rondando las 19:35 horas.





"Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí", ha comenzado la Princesa Leonor, que ha pronunciado un emotivo discurso en el que se ha referido lo mucho que sus padres les han enseñado a ella y a su hermana, la Infanta Sofía, a amar a los asturianos y a Asturias, la tierra de su madre y del título que ostenta con orgullo. "En mi casa, las palabras España y Asturias siempre están unidad con la misma fuerzas que las ha unido la historia".

Muy tranquila, con una dicción impecable, con una pequeña intervención en un inglés con perfecto acento, la Princesa Leonor ha tenido palabras de agradecimientos para los miembros y patronos de la Fundación y, por supuesto, para los premiados de este 2019: "Gracias por fomentar la cultura y la ciencia, por impulsar la solidaridad, por mejorar la educación, gracias por trabajar por preservar la naturaleza y reducir las injusticias, la discriminación, la pobreza y la enfermedad. Vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actuan para que el mundo sea mejor".

Antes de terminar su discurso, que ha durado unos cinco minutos, Leonor ha dedicado unas bonitas palabras a su abuela, la Reina Sofía, "sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia"; ha reconocido que su título de Princesa de Asturias "es un título que me compromete con la entrega de servir a España y a todos los españoles"; y ha finalizado parafraseando a su padre, el Rey Felipe, en su primer discurso en estos Premios (también a los 13 años): "Es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón".