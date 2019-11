20 nov 2019

El príncipe Harry no está dispuesto que su mujer, Meghan Markle, sufra el acoso y derribo que padeció su madre. Ni mucho menos, que las informaciones o persecución de la prensa acaben con ella de la misma manera trágica que acabó la vida de Lady Di. Lo dejó más que claro en un comunicado en el que cargaba contra la prensa británica y que iba acompañado de una demanda interpuesta por la exactriz por ciertas noticias falsas con ella de protagonista.

Una decisión que, aseguran, no hizo ni pizca de gracia a la abuela de él, Isabel de Inglaterra, que no ve apropiado cómo han manejado esta crisis con la prensa sensacionalista y que ha abierto una brecha con su nieto, ahondada por esa decisión de pasar las Navidades con la madre de Meghan, en Los Ángeles, rompiendo con la tradición de la casa real británica.

Por si fuera poco (y aún coleando las fotos del príncipe Andrés de fiesta y rodeado de mujeres), ahora se ha filtrado el contenido de esa demanda que la duquesa de Sussex interpuso, concretamente, contra el grupo editorial al que pertenecen 'Daily Mail' o el 'Mail on Sunday': Newspapers Associated.

Ha sido el portal de noticias 'Byline Investigates' quien ha accedido al documento y ha filtrado partes suculentas del mismo y en el que se puede leer que el motivo principal por el que da el paso es que se había llevado a cabo "una campaña de noticias falsas en su contra durantes tres años". O lo que es lo mismo, desde que comenzara su romance con el hijo del príncipe Carlos de Inglaterra, si bien la ofensiva se habría visto intensificada desde que se casaran, en mayo de 2018.

En el escrito de 15 páginas, Meghan desmiente todas y cada una de esas informaciones que, dice, faltan a la verdad y dañan su imagen, comprometiendo su vida privada. Aunque hay tres de ellas que destacan sobre las demás. La primera de ellas, esa carta que habría escrito a su padre poco antes del enlace real y que se publicó en 'Daily Mail', según sostiene su defensa, omitiendo partes muy importantes que perjudican a la mujer de Harry.

"Las partes omitidas demuestran el cuidado de la demandante por su padre, así como su preocupación por cómo los medios sensacionalistas del Reino Unido pueden explotarlo. En tales circunstancias, el pronunciamiento del demandado de que revelaba el 'contenido completo' de la 'carta de cinco páginas' fue intencionalmente engañoso y deshonesto", se puede leer en el escrito presentado por sus abogados.

La segunda de las informaciones de relevancia era la que hablaba de que Meghan no se preocupó por su padre y el problema que sufrió a pocos días de la boda. La prensa aseguraba que, tras el infarto, esta dejó desatendido a su progenitor. Algo para lo que también tienen respuesta: "La demandante tiene una larga historia en cuidar el bienestar de su padre y tratar de encontrar soluciones a cualquier problema de salud. Proporcionó un amplio apoyo financiero para él. Su padre no la llamó por teléfono para explicarle que no iba a asistir a su boda. Ella se había acercado a él antes de la boda y buscó protegerlo, así como asegurarse de que él pudiera asistir a la boda".

Por último, tampoco piensa dejar pasar las falsedades sobre la reforma de Frogmore Cottage, de la que, la defensa alega, se dieron datos erróneos, como el coste o que se hubiese instalado una bañera de cobre, un estudio de yoga, una pista de tenis o un invernadero, entre otros lujos.

"La casa es una residencia del siglo XVII de grado 2, que ya estaba siendo renovada por razones de seguridad, y su renovación a su estado original como una casa unifamiliar fue financiada por su majestad la Reina, como parte de su obligación y responsabilidad de mantener o renovar el mantenimiento de edificios de importancia histórica a través de una parte de la subvención soberana, realizada a cambio de los ingresos de su Herencia de la Corona", alegan sus abogados.

¿Qué le parecerá a Meghan, que seguramente no se figuró que estaría sometida a este injusto escrutinio público cuando comenzó a salir con su hoy marido, que haya visto la luz algo tan privado como una demanda con la que pretende salvaguardar su honor?