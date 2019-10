2 oct 2019

Mientras nosotras comentamos tan tranquilas los looks de Meghan Markle en su viaje a Sudáfrica, en la prensa de Reino Unido se ha formado la tormenta perfecta. Y, curiosamente, los protagonistas no son ni Boris Johnson ni el Brexit. A ojos de la Familia Real, los tabloides británicos llevan meses atacando sin piedad a Meghan Markle, y claro, Harry ha decidido interceder por su esposa y ha enviado un durísimo comunicado de prensa que no deja títere con cabeza.

En dicho comunicado, que ha sido remitido a los medios y publicado en la página Web oficial de los Duques de Sussex, el Príncipe Harry asegura que "mi mujer se ha convertido en una de las últimas víctimas de los tabloides británicos y sus campañas de desprestigio hacia individuos sin medir las consecuencias, una implacable campaña que no ha hecho más que aumentar en el último año, durante su embarazo y el nacimiento de nuestro hijo". Desde la casa de Sussex se van a emprender medidas legales por "la publicación del contenido de una carta privada que ha visto la luz de manera ilegal con intención destructiva para manipular a los lectores" que, además aseguran, fue alterado de forma intencionada, ya que "se omiten párrafos, frases específicas e incluso se cambian palabras". Al parecer, se trata de una carta que Meghan Markle envió a su padre, con el que no tiene una relación fluida y que, por ejemplo, no asistió a su boda con el Príncipe Harry el 19 de mayo de 2018.

La parte más dura del comunicado llega al final, cuando el Príncipe Harry, implacable contra los que atacan a Meghan Markle, se muestra firma al asegurar que "lo único que podemos hacer es levantarnos contra estos comportamientos, porque destruyen a la gente y destruyen vidas. Dicho con claridad: es bullying, asusta y silencia a la gente". Y deja la parte más polémica y comentada para la 'traca final', donde confiesa que "mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que ocurre cuando alguien a quien quieres es mercantilizada hasta tal punto que se le deja de tratar y ver como a una persona" y recuerda que "perdí a mi madre y ahora veo cómo mi mujer está siendo víctima de las mismas fuezas poderosas".

Sin duda, estas declaraciones desgarradoras del Príncipe Harry ya están haciendo correr ríos de tinta. Y parece que su guerra contra el sensacionalismo de los tabloides británicos no ha hecho más que comenzar ya que, como aseguran en el comunicado de prensa, " hemos iniciado acciones legales contra el Mail on Sunday y su grupo matriz Associated Newspaper, por intrusión y publicación ilegal de una carta privada escrita por la duquesa de Sussex [...] Después de que Associated Newspaper haya rechachazo resolver este asunto de forma satisfactoria, hemos emprendido procedimientos que compensen esta violación de la privacidad e infracción de derechos de autor".