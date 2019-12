17 dic 2019

Si eres fan de la familia real británica, esto te va a interesar. Hace unos días los duques de Cambridge terminaron de grabar el especial navideño 'A very Royal Christmas'. La grabación de la BBC ha durado varios meses y, por ahora, será en la que más tiempo aparezcan estos royals hasta la fecha tras haber filmado el documental para conmemorar el 90 cumpleaños de la reina. Los fans de Kate Middleton y el príncipe Guillermo podrán conocerlos mejor en este 'lavado de cara', como muchos detractores lo llaman.

Las cámaras han podido grabarlos en un compromiso secreto con la organización benéfica para personas sin hogar The Passage el mes pasado, cocinando con Mary Berry y en una visita no agendada de Kate en Liverpool, en el primer bar seco del Reino Unido. En un intento de superarse ante los espectadores, los duques de Cambridge hicieron un poco de trampa: pidieron la ayuda de la exganadora del programa 'Bake Off', Nadiya Hussain, para que les ayudase a cocinar un postre.

Kate Middleton también reveló que el príncipe Guillermo intentó seducirla en la universidad a través de una de sus habilidades culinarias: la salsa boloñesa. "Suele hacer un desayuno muy bueno, pero la que cocino realmente en casa soy yo", aseguraba la duquesa en el programa. "Lo que más me gusta es hacer pasteles. Se ha convertido en algo tradicional quedarme despierta hasta tarde para cocinarlos. Me encantan las mezclas con azúcar glas", añadía.

El especial recoge, además de varias conversaciones conmovedoras sobre toda la familia real, cómo el príncipe alaba el trabajo de su abuela. Hablando con Mary, cuenta emocionado cómo Ia monarca, que llegó al trono cuando tenía solo 25 años, desafió a un "mundo de hombres". "Mi abuela se convirtió en reina muy joven y en una época muy difícil. Fue complicado para ella marcar la diferencia, y lo ha conseguido de una manera única y distinta. Y, ya sabes, ella y mi abuelo juntos son el epítome del servicio público", asegura en el diario ‘The Dailly Mail’.





Dentro de 18 meses, Isabel II cumplirá 95 años y según una fuente que ha hablado para el diario 'The Sun', esa será la edad escogida por la reina para quitarse la corona y descansar. Lo cierto es que en los últimos años, el príncipe Carlos ha asumido cada vez más compromisos en detrimento de los de su madre. El año pasado, por ejemplo, estuvo en más del doble eventos oficiales que la reina. ¿Se estarán preparando todos para el momento? ¿Tendrán que esperar Guillermo y Kate tantos años como el próximo sucesor?