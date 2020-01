15 ene 2020

Una semana después de anunciar que tenían intención de que su actividad dentro de la casa real británica decreciera, Meghan Markle parece tener su futuro más que encaminado para suplir los ingresos que dejarían de percibir como consecuencia de esta decisión tomada por ella y el príncipe Harry.

Durante el fin de semana se habló de los contactos que la actriz podría haber tenido con Disney (aunque sin llegar a concretar ningún proyecto) y, ahora, se habla de una marca de lujo, que le habría puesto sobre la mesa un contrato de colaboración con ellos. Se trata, ni más ni menos, de Givenchy, la casa responsable de su vestido de novia.

Es el 'Daily Mail' quien se aventura a dar este nombre tras especularse con la posibilidad de que la duquesa de Sussex estuviese teniendo contactos con algunas firmas de moda para ese trabajo que emprendería una vez se tranquilicen las cosas en la corona. Y cifran en dos millones de euros la cantidad que percibiría por ese contrato, y que serían donados a fines benéficos.

Tampoco del trabajo que realizaría para Disney percibiría ni un céntimo para su cuenta personal. 'The Times' detalló que Meghan habría puesto la voz en 'off' a un personaje de una cinta de la productora, que la habría grabado ya y que el trato es que Disney hiciera una suculenta donación a Elephants Without Borders, una organización con la que ella colabora y que se dedica a la conservación de la naturaleza.

Tanto uno como otro trato darían pistas más que suficientes de cómo piensa afrontar su vida Markle en esta nueva etapa. Cómo va a proceder con sus ingresos. Y que, por supuesto, lo que prima en este movimiento, es su salud mental, algo que le preocupaba sobremanera a su madre por los ataques de ansiedad a los que tenía que enfrentarse como consecuencia de la presión vivida.