17 feb 2020

El príncipe Andrés no levanta cabeza. En medio de su relación con el Caso Epstein que le obligó a retirarse de la vida pública y a punto de cumplir 60 años, la publicación de unas nuevas imágenes por parte del 'Daily Mail' le ponen de nuevo contra las cuerdas. En esas fotos sacadas del baúl de los recuerdos, aparece junto al magnate Peter Nygard, sobre el que pesa una grave acusación: la de drogar y abusar de varias adolescentes en el año 2000 en esa misma residencia.

Las fotos que se pueden ver en el diario inglés muestran al duque de York junto a Nygard en la cubierta de un yate, en 1997, en una reunión en la que, además, se puede ver a la que por entonces era su mujer, Sarah Ferguson, y sus dos hijas, Eugenia y Beatriz de York. Además, compartían con ellos escena Pablo y Marie Chantal de Grecia.

Si bien es cierto que estas instantáneas no tienen por qué relacionarle directamente con los abusos de Nygard, pero la investigación está abierta y se ha incluido en la misma al hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. Sobre todo, porque este multimillonario canadiense habría obtenido una serie de acuerdos extrajudiciales con tres empleados que le acusaron de acoso sexual antes de ese año 2000 por el que se le acusa de los otros delitos.

Todo este revuelo en medio del que se encuentra Andrés ha llevado a que su cumpleaños, que se celebra este miércoles, vaya a estar empañado y no vaya a contar con los honores habituales. La nueva política de Downing Street no obliga a que las banderas ondeen en honor a los miembros de la familia real en fechas como esta. Y, desde luego, la situación de Andres no es para fiestas.