19 feb 2020

La reina Letizia tiene una agenda de lo más atareada. Si siempre oyes en corrillo "tienes más agenda que la reina" cuando rechazas los planes con tus amigas (aunque sea para quedarte en casa viendo Netflix) es por esta razón. Doña Letizia tiene agendada esta semana -casi- un evento al día, por lo que veremos muchísimos looks de la monarca en las próximas jornadas.

El lunes presenció en El Pardo la entrega de Los Premios Nacionales de Investigación con un look entre rockero y clásico que nos recordaba a las tendencias que había presentado el domingo anterior durante la Semana de la Moda de Londres, Victoria Beckham. No hay duda: la reina es una auténtica 'fashionista'. Aunque algo intuíamos, esta creencia se ratifica al ver su look de hoy en una reunión de trabajo con UNICEF. Doña Letizia ha sacado del armario el traje sastre oversize de Hugo Boss que ya llevó en enero y que se coronó como el look más polémico de todos los tiempos (o al menos, de este año). Nunca mejor dicho.

Doña Letizia en enero con el traje de la polémica.

¿Por qué lo ha vuelto a lucir? ¿Le queda bien? ¿Es su estilo? Lanzamos las preguntas al aire. Aunque en esta ocasión el protagonismo lo ha tenido la capa negra que ha lucido. Con botones redondos y mangas mariposa, es la única prenda nueva en el look de la reina.

Doña Letizia a las puertas de su reunión con UNICEF.

Combinado con su ya perenne anillo de Karen Hallam, unos salones negros de Magrit y una cartera de mano de Hugo Boss, la reina afrontaba el frío día madriñeño con un look cómodo y sobre todo working, al que no estamos acostumbrados, ya que si por algo se caracteriza Doña Letizia, es por sus estilismos limpios en clave sartorial y no por los diseños oversize.

¿Qué eventos le esperán esta semana? El viernes volveremos a verla en un encuentro organizado en Zarzuela con la Asociación Visual TEAF y a la Federación de Asociaciones de Celiacos de España. ¿Qué look elegirá para la ocasión? Solo nos queda esperar, pero algo nos dice que se parecerá mucho al del pasado lunes. Clásico pero no mucho.