18 feb 2020

Compartir en google plus

Las medias color carne son las mayores enemigas de la moda, y nos da completamente igual quién se atreva a decir lo contrario. Si estas tienen destellos o si la tonalidad está mal elegida, el drama es aún mayor, porque lo peor que te puede ocurrir al llevar medias es que se note que las llevas. Eso es lo que le ocurrió a Meghan Markle al asistir al setenta cumpleaños del Príncipe Carlos, que sus medias color carne eran… poco color carne.

Meghan Markle asistió al 70 cumpleaños del Príncipe Carlos con unas medias que eran un delito penal. pinit

Afortunadamente, Meghan descubrió la firma de medias preferida de las celebridades y se quitó de encima este gran drama 'fashionista' al apostar por la firma londinense Heist. La marca cuenta con medias comodísimas adaptadas a diferentes siluetas que hacen que el temido efecto “media color carne” no entre en juego.

Meghan Markle adora las medias de Heist pinit

Al parecer, la marca se puso en contacto con Meghan Markle (¿Cómo te pones en contacto con la duquesa de Sussex? pregunto) tras el drama de las medias de color erróneo, y desde entonces, Meghan ha apostado por sus diseños siempre que ha tenido que usar medias. Aunque no aceptó recibir un par de forma gratuita, se enamoró tanto de la marca que esta se convirtió desde entonces en su mejor aliada, junto a la tila, probablemente...

La marca, gracias a The Nude Project, cuenta ahora con una paleta cromática mucho más amplia, pues ya ofrece siete tonalidades diferentes. Las hay de talle alto o de talle normal, para que así se ajusten a la perfección a tus looks. Posiblemente, llegados a este punto, lo que realmente te preocupe sea que no te hayamos dicho el precio. ¿Quizás es demasiado alto? ¿Estamos, tal vez, intentando suavizar el golpe con un poco de prosa? Cada par cuesta 30 euros, por lo que hablamos de unas medias asequibles que han conquistado a Meghan Markle y que se han convertido en las preferidas de las editoras de moda internacionales, por lo que hemos de aplaudirlas incesantemente.

Por si fuera poco, la marca se ha embarcado en una aventura sostenible. Desde el 13 de agosto del año pasado se ha esforzado en reducir notablemente la cantidad de agua utilizada para manufacturar sus productos. El lanzamiento de su primer producto reciclado, The Fishnet, marca el comienzo de la innovación sostenible. Si ya te has enamorado de Heist, tenemos otra cosa que contarte: también cuenta ahora con shapewear, y en un momento en el que la ropa moldeadora es esencial saber que la marca que diseña las medias favoritas de Meghan ha ido más allá es una buenísima noticia. Al menos, no nos quedaremos a medias. ¿Es horrible esta broma? Probablemente: nos disculpamos.