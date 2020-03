29 feb 2020

Compartir en google plus

Doña Letizia cerraba una semana de lo más intensa. Después de aparecer como cada año, en la inauguración de ARCO (con un look algo decepcionante) la reina ha seguido con su agenda y ha pasado por A Coruña acompañada de Pablo Iglesias y Alberto Nuñez Feijóo, con motivo del acto de proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2020 en la categoría Social.

Para la ocasión, la reina ha recurrido a una de sus combinaciones estrella, el traje de chaqueta. Pero no en clave oversize como hizo en una reunión con UNICEF hace unas semanas, sino en formato sastre, una de las tendencias que más favorece a Doña Letizia y que en este evento, nos ha dado alguna que otra idea para looks de invitadas que no quieren llevar, bajo ninguna circunstancia, un vestido.

Con un dos piezas verde de Hugo Boss, de pantalón ligeramente acamapanado y salones de Magrit del mismo color, la reina se ha proclamado como la 'royal' que mejor luce estas combinaciones. Con una blusa lencera debajo en tono menta, creaba un perfecto look monocolor, ideal para la primavera. Atrás quedaron las flores, estampado con el que la hemos visto mucho las últimas semanas y que nos nos terminaba de convencer...

Los complementos se han mantenido bajo mínimos. Su ya inseparable anillo de Karen Hallam y unos pendientes (que ya le hemos visto en otras ocasiones) de Gold & Roses han sido la elección de la reina para coronar un estilismo de sobresaliente.