3 mar 2020

Después de ver el 'mix and match' que ha hecho Letizia y el vestido de Rania de Jordania con el que ha copiado a la monarca española, ha llegado el turno de Kate Middleton. La Duquesa de Cambridge se caracteriza por ser una de las 'royal' más clásicas a la hora de vestir, no suele saltarse el protocolo y sus looks son siempre muy correctos. Un estilo con el que ha llegado a convertirse en una de las mujeres de la realeza que más halagos recibe con sus estilismos. Sin embargo, también nos gusta verla arriesgar y salir de su zona de confort y el vestido que ha llevado en su última visita oficial es un ejemplo de ello.

Kate Middleton ha viajado junto al príncipe Guillermo a Irlanda y si hace unos días nos sorprendía con su look más sport protagonizado por un pantalón de Zara, ha sido en esta visita diplomática cuando ha arriesgado con el estampado de su vestido. La duquesa escogió un vestido midi de seda de Alessandra Rich, con estampado de flores silueteadas y sombreadas en diferentes tonos de verdes entre los que se encuentra el flúor. Tonalidades con las que ha hecho homenaje al país que visitaba.

Un estampado muy llamativo que no acostumbra a llevar y que combinó con un abrigo de paño verde esmeralda de Catherine Walker para seguir con la gama cromática y que usó para protegerse del frío al salir del avión a su llegada a Dublín. Kate quiso dar todo el protagonismo al tejido del vestido, por lo que acompaño el look con complementos en el mismo tono. Se unió (una vez más) a la tendencia de las diademas con una de terciopelo oscura y añadió unos stilettos y un 'clutch' tipo sobre a juego de LKBennett.

Además, el diseño del vestido también se sale fuera de lo común. Simula uno dos piezas de cuerpo con jaretas en el pecho y botones en lateral, cintura de peplum y mangas abullonadas y una falda acampanada de corte midi. Un look original que al parecer ha causado furor entre los seguidores más fieles de la familia real británica. Y es que el vestido, que cuesta 1794,94 euros, ya está agotado. Una muestra más de que cuando Kate arriesga, gana (y mucho).